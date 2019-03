Santa Croce sull'Arno ricorda le vittime innocenti delle mafie

Il 21 marzo di ogni anno l’associazione Libera celebra la “Giornata della memoria e dell'impegno” e nelle piazze italiane vengono letti solennemente i nomi delle quasi 1000 vittime innocenti delle mafie.

Tra questi, sono tanti, troppi, i nomi di bambini e ragazzi che sono stati colpiti dalla malavita organizzata negli anni, un triste elenco di giovani vite spezzate per le quali non è mai iniziata “la primavera”.

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha voluto ricordarli con un semplice allestimento nei locali del palazzo comunale, appendendo i loro nomi al filo simbolico della memoria.

Il Sindaco Giulia Deidda ha dichiarato:

“L'illegalità è un fenomeno diffuso storicamente e geograficamente che è presente in tutte le regioni d'Italia in forme sempre più evolute e insidiose e sappiamo che anche la nostra regione non è immune.

In questi anni abbiamo confermato la nostra adesione ad Avviso Pubblico e abbiamo continuato a collaborare con l'associazione Libera sostenendo concretamente le sue campagne, abbiamo voluto essere trai comuni fondatori del presidio territoriale di Libera, e non abbiamo tralasciato alcuna occasione per organizzare iniziative locali di sensibilizzazione perché vogliamo ribadire la necessità della lotta alla mafia e della diffusione della legalità. Il nostro impegno è rivolto soprattutto ai giovani che hanno sempre più bisogno di modelli positivi e chiedono verità e speranza.”

L'Assessore alla legalità Carla Zucchi ha sottolineato:

“Con questa iniziativa abbiamo voluto accendere una luce simbolica su un aspetto particolarmente doloroso del fenomeno mafioso, ricordando il triste elenco di giovani e giovanissimi vittime, tra cui anche neonati, uccisi dalla mafia; il loro sacrificio risulta particolarmente ingiusto e inspiegabile e i loro nomi devono essere scolpiti nella nostra memoria. Sono vite spezzate per cui la PRIMAVERA non è mai iniziata ed è nostro dovere non dimenticarle mai e ricordarle soprattutto ai giovani come loro.

La celebrazione del 21 marzo non è solo un evento di commemorazione per le troppe vittime innocenti di mafia, a cui dobbiamo profonda gratitudine e rispetto, ma è l'occasione per ricordare che la memoria deve rimanere viva perché si deve tradurre nell'impegno a costruire una cultura della legalità attraverso l'educazione, la responsabilità, la condivisione.”

