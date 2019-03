Bandiera di Quarrata, dopo il 'vizio di forma' approvata la proposta grafica

Ieri sera, mercoledì 20 marzo, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la proposta grafica, presentata dal Sindaco Marco Mazzanti, della bandiera del Comune di Quarrata. Lo scorso 27 febbraio il Consiglio era già stato chiamato ad esprimersi in merito, ma, per un vizio di forma (non era stato trasmesso ai consiglieri il bozzetto grafico allegato alla delibera), è stato necessario riportare la delibera all'approvazione del Consiglio.

La proposta grafica deliberata ha al centro lo stemma del Comune di Quarrata e lo sfondo per metà rosso e per metà bianco, così da riprendere i colori dell’arme, a scacchi rossi e argento (l’argento nelle bandiere viene riportato con il bianco). La delibera, con la proposta grafica, sarà inviata al Servizio Araldica Pubblica dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Sono molto contento – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – che, risolti i problemi formali della precedente delibera, tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, abbiamo votato unanimemente la mia proposta. Come già detto in altre occasioni, l’idea di dotare Quarrata di una propria bandiera vuole avere lo scopo di unire tutta la comunità intorno alle proprie radici e alle proprie tradizioni; sono quindi contento che, su questo punto, ci sia stata l’adesione di tutti i consiglieri”.

Adesso sarà avviato l'iter ufficiale di richiesta della bandiera, a cui dovranno essere allegati gli atti necessari per ricostruire la storia della simbologia araldica comunale. Tra questi, il decreto regio del 1928, con il quale sono stati concessi all'allora Comune di "Tizzana" lo stemma e il gonfalone comunali; il decreto del Presidente della Repubblica del 1959, con il quale è stata cambiata la denominazione del Comune da "Tizzana" a "Quarrata"; il decreto del Presidente della Repubblica del 1969, con il quale viene attribuito al Comune di Quarrata il titolo di "Città", che comportò il cambiamento della corona sullo stemma comunale (quella di comune è argentata, con nove torri visibili, mentre quella di città è dorata, con cinque torri visibili). Le caratteristiche finali della bandiera dovranno essere decretate dalla Presidenza della Repubblica.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

