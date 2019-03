Cambiano i questori: a Firenze arriva Nanei e a Lucca Dalle Mura

Un avvicendamento di questori e dirigenti su scala nazionale voluto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza porterà Armando Nanei alla questura di Firenze e Maurizio Dalle Mura, da Treviso a Lucca.

"Do il benvenuto a Fienze al nuovo questore Armando Nanei e gli auguro un buon lavoro. Sono sicuro che lavoreremo insieme per il bene della città e per la sicurezza dei cittadini, continuando la proficua collaborazione avviata negli anni tra Comune e Questura". Lo afferma il sindaco Dario Nardella, che nell'occasione rinnova la propria stima per il questore Alberto Intini promosso prefetto a Imperia.

"Allo stesso modo voglio ringraziare di cuore il questore Alberto Intini - ha continuato Nardella -, chiamato a nuove e più prestigiose responsabilità, per il lavoro che ha svolto nella nostra città". "Con Intini non è mai mancata la collaborazione - ha concluso il sindaco - nel lavorare allo scopo comune di garantire la sicurezza dei cittadini fiorentini".

