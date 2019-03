Confcommercio, in Toscana nasce la prima associazione di toelettatori

Secondo IlSole24Ore in Italia con oltre 50 pets ogni 100 abitanti siamo al primo posto tra i Paesi europei per numero di animali domestici in rapporto alla popolazione, e anche a livello mondiale continua a crescere il mercato della pet-economy, ovvero tutti quei prodotti e servizi che ruotano intorno alla cura dei nostri cari animali. La cura degli animali diventa quindi una opportunità commerciale, proliferano i pet-shop così come i negozi per la toeletta degli amici a quattro zampe, dedicati soprattutto ai cani.

Per questo motivo è stata creata una associazione specifica di toelettatori professionisti, nell'ottica di gettare le basi per la difesa della categoria e lo sviluppo controllato del settore.

"Come sempre quando si apre un'occasione economica - fanno sapere i primi consiglieri che si sono riuniti nella sede di Confcommercio Livorno - sono in molti a mettersi sul mercato e cercare di sfruttarla. Ci fa sicuramente piacere che il nostro settore continui a espandersi, e che la sensibilità e cura degli animali cresca. Proprio per questo motivo noi toelettatori professionali abbiamo sentito il bisogno di riunirci in associazione, per ottenere un riconoscimento ufficiale del nostro lavoro, con norme di comportamento condivise e codificate. Abbiamo dato mandato alla Confcommercio della Provincia di Livorno di farsi promotrice della nostra associazione di toelettatori professionisti, imprenditori e addetti preparati nel trattamento degli animali e nelle procedure per la loro igiene. La Confcommercio ha dato il via al percorso istituzionale necessario al riconoscimento della categoria presso le sedi regionali. Nel prossimo incontro verrà messo a punto un codice etico deontologico e verranno messi nero su bianco i requisiti per associarsi. Sicuramente saranno fondamentali l'attenzione all'igiene e il rispetto per gli animali, la formazione specifica, la cura del cliente. Stiamo inoltre progettando un punto informativo e formativo per chi volesse intraprendere questa attività".

"Per far parte della nostra associazione e partecipare al prossimo incontro scrivete a area.sindacale@confcommercio.li.it" concludono i fondatori.

Fanno parte del consiglio dell'Associazione Toelettatori Professionisti Francesca Morbidelli del Portobello Pet di Collesalvetti, Patrizia Finis in rappresentanza de I nostri amici di Livorno, Marica Galassi di Pet Style di Cecina, Lorenzo Tortorelli di Animal Republic a Ardenza, Eleonora Bertoli di Vanity Dog di Colline.

Il presidente provinciale Confcommercio Alessio Carraresi dà il benvenuto ai nuovi arrivati in associazione, lodando l'iniziativa, che copre l'intero territorio provinciale e affronta temi di grande attualità.

Fonte: Confcommercio Livorno - Ufficio Stampa

