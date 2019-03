Congresso mondiale di Verona, Montemagni (Lega): "Famiglia punto riferimento società"

“Il prossimo appuntamento di Verona, dove si terrà l’atteso Congresso Mondiale delle Famiglie- afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega- deve essere, a nostro avviso, valorizzato e giustamente considerato anche dalle nostre Istituzioni regionali. Per tale motivo abbiamo quindi redatto una Risoluzione (in Veneto, l’attuale nostro Commissario provinciale di Lucca, Andrea Recaldin, è stato uno degli ispiratori principali di un documento similare) in cui chiediamo, appunto, il pieno sostegno all’importante iniziativa. La bellezza del matrimonio, la salute e dignità della donna e le politiche aziendali per la famiglia e la natalità sono alcune delle rilevanti tematiche che verranno ampiamente dibattute nell’ambito della tre giorni veronese. Non possiamo, quindi non esprimere la nostra massima vicinanza e appoggio nei confronti degli organizzatori e parimenti invitiamo la Giunta toscana ad interessare tempestivamente il Ministero competente con lo scopo d’adottare ogni azione legislativa, nell’ambito delle proprie competenze, per riaffermare il pieno e duraturo sostegno della nostra Regione alla famiglia, intesa come elemento fondante ed insostituibile nell’ambito della nostra società. Bando quindi alle sterili ed immotivate polemiche sul convegno in oggetto-conclude Elisa Montemagni- e, viceversa, riconosciamo e supportiamo adeguatamente un bene prezioso ed ineguagliabile, rappresentato mirabilmente dalla famiglia."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa

