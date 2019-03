Consulte Santa Maria a Monte, il Tar dichiara illegittimo il regolamento

Il Tar della Toscana, con la sentenza 21 marzo 2019, n. 411, ha accolto il ricorso presentato da Fabio Antichi e Claudio Remorini, i quali avevano lamentato di non essere stati ritenuti candidabili alle elezioni delle Consulte di Località, indette per il giorno 10 marzo 2019.

Il Tar ha rinvenuto la illegittimità non degli atti amministrativi con i quali il Municipio ha rinvenuto la loro incandidabilità, quanto della norma regolamentare che aveva disciplinato le regole di candidatura alle Consulte.

Gli Uffici comunali che hanno redatto le liste elettorali escludendo Antichi e Remorini in quanto incandidabili, hanno assunto atti legittimi perché doverosamente applicativi di un regolamento vigente dal 2013 ed efficace.

Il TAR ha giudicato errato quel regolamento, nella parte in cui dispone la incandidabilità alle Consulte di coloro che si siano candidati a sindaco o a consigliere comunale nel quinquennio precedente.

Questa Amministrazione ne prende atto ma è doveroso chiarire quanto segue.

La norma del regolamento sulla incandidabilità dei non eletti in consiglio comunale trovava ragione nella volontà di riservare la formazione delle Consulte a cittadini non politici, ai quali si voleva garantire uno spazio partecipativo di natura squisitamente civica e non partitica.

Questa regola, oggi combattuta da Antichi e Remorini, era stata approvata all’unanimità da tutte le forze presenti in Consiglio comunale nel luglio 2013.

E tutte vuol dire tutte, anche quelle nelle quali militano Antichi e Remorini, che con il loro ricorso, per un verso, hanno contraddetto le scelte dei loro predecessori, per l’altro, hanno demolito una regola condivisa che premiava la volontà partecipativa dei semplici cittadini, impedendo ai politici di occupare anche i seggi delle Consulte di località.

Per parte sua questa Amministrazione continuerà a credere nella opportunità di far spazio ai cittadini non politici, sollecitando la candidatura alle Consulte di persone senza bandiere e spinte dal senso civico e partecipativo.

Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte

