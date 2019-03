Inaugurazione della nuova sede del Movimento 5 Stelle Pisa

Sabato 23 Marzo 2019, alle ore 17.00, il Movimento 5 Stelle Pisa inaugurerà la nuova sede in Via Quarantola 23. Parteciperanno all'evento il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin, il Senatore Gianluca Ferrara, il Deputato Francesco Berti, il Vice-Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, il Consigliere Regionale Irene Galletti, i Consiglieri Comunali Gabriele Amore e Alessandro Tolaini. Verranno illustrati dagli ospiti i provvedimenti recenti del Governo, con particolare attenzione al sociale, e quindi a Reddito di Cittadinanza e Quota 100. I nostri Consiglieri esporranno l'attività svolta a Pisa dentro e fuori il Consiglio Comunale: dalle mozioni presentate su questioni sociali, ambientali, turistiche e culturali alla presenza materiale nei quartieri per rimettere i cittadini al centro della vita politica. L'inaugurazione della sede segnerà infatti l'inizio di un nuovo corso del MoVimento 5 Stelle Pisa, volto ad alimentare ancor più di prima la cittadinanza attiva: verranno istituite quattro commissioni tematiche aperte agli attivisti per discutere e stilare gli atti da presentare in Consiglio Comunale; sarà inaugurato un ciclo di incontri a sfondo politico-culturale aperto a tutti gli interessati della Provincia. A tutte queste attività verrà assicurata la massima visibilità attraverso il nuovo sito web del MoVimento 5 Stelle Pisa, che fungerà anche da piattaforma per gli attivisti che potranno depositarvi i documenti da elaborare nelle commissioni e archiviarvi gli atti presentati in Consiglio Comunale. Lo scopo è quello di tornare a una Politica con la P maiuscola, capace di coinvolgere quanti più cittadini possibili nella Cosa Pubblica. A seguire si terrà un rinfresco. Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: MoVimento 5 Stelle Pisa

