Lampioni a led per via Don Bianconi a Capraia Fiorentina

Si stanno concludendo i lavori di installazione del nuovo impianto di illuminazione di via Don Bianconi, a Capraia Fiorentina.

Il Comune, nei mesi scorsi, con una variazione di bilancio, ha deciso di investire poco più di 40.000 euro per dotare di lampioni a LED una strada cruciale della viabilità del paese, nel tratto che dal cimitero conduce alla piazza sotto il Castello medievale, negli ultimi anni vivacizzato dalle feste organizzate in più occasioni e dal concorso fotografico Instagram “Capraia Fiorentina, una rocca misteriosa" ideato dal Comune e dalla Pro Loco.

L’intervento va nella direzione di una maggiore sicurezza per i residenti e coloro che vogliono accedere al borgo antico, capace di regalare tra i suoi meandri viste mozzafiato sulla piana dell’Arno. D’ora in avanti, infatti, nelle ore notturne vi sarà una buona illuminazione per percorrere anche a piedi il tratto.

Per quanto riguarda la zona di Capraia alta, il cantiere attuale segue la sistemazione dell'omonima piazza, con il rifacimento dell’asfalto, della segnaletica degli stalli dei parcheggi e alcuni nuovi arredi.

“Negli anni siamo intervenuti in varie situazioni ponendo sempre al primo posto la sicurezza e il decoro urbano. Anche stavolta si compie un passo avanti importante in questa direzione e siamo soddisfatti di completare l’operazione in questo mandato, che si è caratterizzato per un’attenzione particolare nei confronti del castello medievale di Capraia, un gioiello che abbiamo iniziato a valorizzare con varie iniziative e che intendiamo far conoscere e apprezzare sempre di più”, commentano il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Ceccarelli.

