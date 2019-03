Latitante sfuggito a cattura in Toscana preso a Catania

Era riuscito a scappare alla cattura in Toscana a febbraio, ma è stato preso a Catania dalla Polizia di Stato. Si tratta di un latitante 29enne, Pietro Germanà Nucifora. L'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 18 febbraio scorso dalla Procura di Padova.

Il 22 febbraio scorso il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere stato intercettato dalla Polstrada in provincia di Arezzo mentre viaggiava in A1 a bordo di una Volkswagen Golf insieme con la compagna. In quella occasione, all'uscita Monte San Savino aveva sfondato con l'auto il guard-rail all'altezza della barriere del Telepass ed era fuggito.

Germanà aveva 'cumulato pene' e per questo l'Ufficio di Sorveglianza di Messina aveva disposto per lui la sospensione provvisoria dell'affidamento al servizio sociale, con conseguente determinazione della carcerazione fino al 4 settembre del 2022. L'uomo è stato peso nel capoluogo etneo mentre tentava di fuggire da un'abitazione del quartiere di San Cristoforo, dove era stato individuato dagli agenti. Ora è rinchiuso nel carcere di Pazza Lanza.

All'operazione hanno preso parte poliziotti della squadra mobile di Padova. La donna, che qualche giorno dopo aveva denunciato alla Polizia di Stato a Catania il furto della Volkswagen Golf, è stata denunciata per simulazione di reato.

