Michele Mari presenta le sue poesie a Poggibonsi

Uno dei maggiori scrittori italiani, al centro di un vero e proprio culto, sarà a Poggibonsi per presentare, per la prima volta in Toscana, il suo nuovo libro Dalla cripta (Einaudi). L’appuntamento, organizzato dall’associazione “La Scintilla”, è per sabato 23 marzo alle 17.30 presso la sala SET del Teatro Politeama. Il libro, la sua seconda raccolta poetica dopo Cento poesie d’amore a Ladyhawke raccoglie sonetti amorosi, omaggi alla tradizione poetica italiana (Dante, Foscolo, Leopardi), poesie oscene secondo il modello comico-realistico, scherzi, versi d’occasione e perfino un poema incentrato su un giocatore del Milan e su un derby degli anni Ottanta (Mark Hateley) e un saggio di traduzione omerica. Un libro manieristico, alla maniera di, in cui Mari si cimenta, come anche in prosa ha fatto, con la lingua e le forme della tradizione. Ed è proprio nel lavoro sulla lingua letteraria che Mari riesce a esprimere con maggior forza le vertigini dolorose o gioiose della propria interiorità. Dunque, «dalla cripta» dove giace la tradizione poetica italiana che oggi appare più desueta, Mari trae materiali che gli permettono di scendere nella cripta di se stesso e trarne deliziosi scheletri. Con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.

I libri di Michele Mari (Milano 1955) sono Di bestia in bestia (Longanesi 1989; Einaudi 2013), Io venía pien d'angoscia a rimirarti (Longanesi 1990; Marsilio 1998; Einaudi 2016), La stiva e l'abisso (Bompiani 1992; Einaudi 2002 e 2018), Euridice aveva un cane (Bompiani 1993; Einaudi 2004), Filologia dell'anfibio (Bompiani 1995; Laterza 2009), Tu, sanguinosa infanzia (Mondadori 1997; Einaudi 2009), Rondini sul filo (Mondadori 1999), I sepolcri illustrati (Portofranco 2000), Tutto il ferro della torre Eiffel (Einaudi 2002), I demoni e la pasta sfoglia (Quiritta 2004; Cavallo di Ferro 2010), Cento poesie d'amore a Ladyhawke (Einaudi 2007), Verderame (Einaudi 2007), Milano fantasma (edt 2008, in collaborazione con Velasco Vitali), Rosso Floyd (Einaudi 2010), Fantasmagonia (Einaudi 2012), Roderick Duddle (2014 e 2016), Leggenda privata (Einaudi 2017) e Dalla cripta (Einaudi 2019). Per Rizzoli ha tradotto L'Isola del Tesoro di Stevenson e Ritorno all'Isola del Tesoro di Andrew Motion.

Fonte: Associazione “La Scintilla”

