Picchiati fuori dalla discoteca con sfollagente in ferro, locale chiuso per una settimana

Sospesa per una settimana la licenza di un locale notturno di via dei Servi a Firenze. La decisione disposta dal vice questore vicario di Firenze Giuseppe Solimene giunge dopo un episodio di violenza avvenuto tra il 16 e il 17 marzo scorsi. Due uomini hanno avuto una lite con gli addetti alla sicurezza, pare perché non fatti entrare nel locale. È partito il lancio di bottiglie di vetro dagli uomini e poi è partito lo scontro fisico con l'uso di sfollagente metallico estensibile. Non è l'unico episodio documentato. Il 5 agosto due minori ebbero una lite con un uomo della security. Il 18 marzo dello scorso anno ancora un uomo della security avrebbe picchiato un uomo nordafricano: per questo fatto è stato denunciato. Infine a gennaio scorso contro il locale venne gettata una bottiglia con liquido infiammabile da persone alle quali era stato negato l'accesso.