Cibo, alcol e stili di vita corretti: progetto delle scuole Bacci e Enriques

Nei giorni 12 e 19 marzo si sono svolti presso l'Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino due incontri tra gli studenti dell'Alberghiero ed Agrario e gli alunni della SMS “Bacci”.

Gli incontri fanno seguito ad un progetto iniziato lo scorso anno, denominato “Istituti Alberghieri ed Agrari per la salute” patrocinato dalla Regione Toscana e dall'USR, con il sostegno della USL 11 Centro, tramite il Dipartimento della Prevenzione e Strutture organizzative Educazione alla Salute.

Lo scopo del progetto è quello di coinvolgere un numero sempre più grande di adolescenti verso una consapevolezza maggiore nei confronti di stili di vita corretti, sia per quanto riguarda il cibo sia per quanto riguarda l'assunzione di bevande alcoliche.

Lo scorso anno gli studenti delle terze A e B dell'Agrario e delle terze B e C dell'Alberghiero sotto la guida attenta, costante ed efficace degli insegnanti di cucina (prof. Maurizio Zeni), di sala e vendita (prof. Luigi Gaglianone) ed alimentazione (prof. Daniele Mirabella e Prof.ssa Arianna Ponzo) per l'Alberghiero e di trasformazione dei prodotti (prof. Francesco Marino) per l'agrario, lavorarono per l'intero anno scolastico con curiosità ed interesse per portare a termine il progetto che previde l'uso di frutta e verdura di stagione per l'elaborazione di cocktails analcolici e di cibi con basso contenuto di sale attraverso uno studio rivisitato in chiave moderna di antiche ricette della tradizione toscana.

Quest'anno gli insegnanti hanno pensato di affrontare il progetto partendo da un altro punto di vista ed utilizzare il metodo “peer to peer” così che i nostri studenti potessero diventare veri protagonisti e “trasmettitori dei saperi” nei confronti dei più giovani cioè verso gli alunni che stanno frequentando la seconda media presso le Scuole Bacci, vicine all'Enriques.

Dopo alcuni incontri organizzativi, avvenuti tra insegnanti delle due scuole, gli alunni più piccoli sono stati suddivisi, nelle due giornate, in tre gruppi che ruotando su tre postazioni hanno fatto esperienze diverse tra loro ma tutte egualmente interessanti.

Nella postazione in cucina, sotto la guida attenta del Prof. Zeni e dei suoi studenti, gli alunni della Bacci hanno imparato le diverse caratteristiche delle farine e il loro differente uso in cucina, per poi “mettere le mani in pasta” ed arrivare a cucinare panini e grissini.

In sala erano state costruite le altre due postazioni. In una gli alunni dell'Istituto Agrario con il Prof. Marino hanno spiegato le procedure per ottenere lo yogurt, le caratteristiche e le proprietà di vari tipi di frutta che poi tagliati e sminuzzati sono andati ad arricchire il sapore del prodotto di partenza. Tutti hanno poi assaggiato con piacere il risultato ottenuto.

Nell'ultima postazione gli studenti del Prof. Gaglianone hanno insegnato ai loro giovani allievi come si può preparare con l'uso di un estrattore dei cocktails buonissimi a base di frutta e verdura, senza usare assolutamente alcool. Tutti hanno seguito con interesse le procedure e poi bevuto con gusto i risultati ottenuti.

Il progetto non finisce qui. Il 14 maggio infatti, si terrà un incontro finale, durante il quale i ragazzi dell'Enriques con tutti gli allievi delle seconde della Bacci si metteranno di nuovo alla prova, proponendo ai piccoli proposte ed esperienze nuove per coinvolgerli sempre di più negli aspetti pratici del sapere.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino