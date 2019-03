Svuotano il Tir e scappano, inseguimento e 'placcaggio' per bloccare i tre ladri

La polizia stradale di Arezzo ha arrestato tre persone che, vicino al casello di Monte San Savino (AR) sull’A1, stavano svaligiando un TIR pieno di prodotti destinati alla grande distribuzione. E’ accaduto stanotte, quando il mezzo era fermo nel parcheggio di un’osteria e l’autista, proveniente da un deposito del pavese, stava riposando. Lui, un 55enne di Avezzano (AQ), all’alba doveva proseguire per un ipermercato di Roma e, poiché era stanco, ha deciso di sistemarsi in quel punto per dormire. Ma nel cuore della notte ha avuto un sussulto per un dondolio all’abitacolo, così forte da far pensare al terremoto.

D’istinto l’uomo ha guardato negli specchietti retrovisori scorgendo alcuni individui che avevano forzato un portellone e stavano caricando quella merce, tra televisori, PC, forni a micro onde, ferri da stiro, giocattoli e altro, su un altro TIR messo di fianco al suo. Lui ha dato via filo l’allarme alla Polstrada, facendo così scattare il piano a reticolo, ideato dal Compartimento della Toscana per neutralizzare chi usa le strade per delinquere.

Due equipaggi della Sottosezione di Battifolle si sono precipitati sul posto, calibrando i loro movimenti in base alle notizie che l’autista del TIR continuava a fornire alla centrale operativa.

Alla vista dei lampeggianti blu i malviventi, ormai con le mani nel sacco, si sono sparpagliati sperando di farla franca, tant’è che uno è fuggito nei campi, un altro verso una zona piena di rovi, mentre il terzo si è diretto alle pompe di benzina, nella stessa direttrice da cui venivano le pattuglie. I malviventi, di 48, 36 e 28 anni, tutti del barese, non hanno avuto scampo, tant’è che il primo è stato acciuffato dopo un breve inseguimento, mentre il secondo è stato stanato da sotto un cespuglio. Più movimentato è stato l’arresto del terzo che, nel dirigersi contro un poliziotto che gli si parava davanti, ha provato a scansarlo con una finta, me è stato sfortunato. Non sapeva che di fronte a lui c’era uno molto bravo nei placcaggi del rugby, praticante del Gioco del Pozzo che, d’estate, si tiene a Montevarchi (AR). Anche il terzo malfattore è stato messo a sedere, tant’è che poi tutti sono stati portati in caserma a Battifolle e arrestati per furto.

La merce, dal valore di circa 55.000 euro, è stata restituita all’autista che ha potuto riprendere il viaggio verso la Capitale. Dall’inizio dell’anno, gli equipaggi della Polstrada in Toscana hanno arrestato 14 persone, denunciandone a piede libero 97.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

Tutte le notizie di Monte San Savino