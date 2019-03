'Canto popolare', il nuovo cd di Riccardo Azzurri con la partecipazione di Don Backy

‘Canto popolare’, il nuovo cd che Riccardo Azzurri ha realizzato con la partecipazione di Don Backy, è stato presentato, questa mattina, in conferenza stampa a palazzo del Pegaso. Un cd ricco di storie, frutto del lavoro di due anni; dieci canzoni, nate nel silenzio di un bosco e tutte con un arrangiamento incline al brano stesso.

“Penso che ognuno di noi vada alla ricerca di qualcosa – ha raccontato l’artista – Io nel mio piccolo, ho trovato il verde e sicuramente gli anziani e i ragazzi disabili, perché da vent’anni faccio musicoterapia in tante residenze sanitarie”. “Canto popolare – ha aggiunto Azzurri – nasce dal racconto di un’anziana e del suo amore, partito partigiano e mai più tornato. Una cosa molto bella di questo cd è il regalo che mi ha fatto Don Backy, la canzone ‘Vi lascerò’, una sorta di testamento spirituale”.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto per ringraziare Azzurri, “sempre attento al disagio sociale”, per essere riuscito a coinvolgere “con un gioco di squadra i più deboli, i disabili, con la sua sensibilità e la sua capacità di promuovere la musica. Ritengo sia importante, nella tutela e nella valorizzazione dell’identità toscana – ha concluso Giani – stimolare artisti di spessore come Azzurri, quando si cimentano con il sentimento e la cultura della nostra regione. Accanto a lui attori come Luciano Casaredi, interpreti come Sergio Forconi, un menestrello come Beltrando, tutti personaggi che riassumono lo stare insieme come definito da Curzio Malaparte in quei Maledetti toscani”.

Riccardo Azzurri un artista poliedrico che con il suo nuovo Cd ‘Canto popolare’ si è voluto rimettere

in gioco con testi e musica – come lui dice – “molto vicini al quotidiano e al pensiero delle persone più semplici”. Tra i brani spiccano ‘Araba fenice’ scritta per Don Backy e duettata con lui, ‘Manolesta’ dedicata ad un suo caro amico, ‘Sacchi vuoti’, che imprigiona nei versi i poveri senza tetto, ‘Canto popolare’ che narra il racconto di un’ospite di una Residenza Sanitaria Assistita, ‘E se vincessi al lotto’, una scommessa con la vita e’A Carlo’ un omaggio a Monni.

Presente in conferenza stampa anche Alessandro Sarti, regista del video realizzato con Don Backy.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno