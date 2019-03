Ad Avane si parla del 'Piano sanitario e sociale integrato' con l'assessore regionale Stefania Saccardi

Intanto ad esporne le novità c'era l'assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi. All'incontro erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Sostegni e il sindaco di Empoli Benda Barnini. È stato presentato questo pomeriggio nei locali del Circolo Arci di Avane a Empoli, il 'Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020', approvato lo scorso gennaio dalla Giunta regionale toscana. Il piano ora dovrà seguire l'iter canonico, passando prima in commissione sanità del Consiglio regionale, poi in aula.

"La sfida importante che abbiamo davanti - ha spiegato Saccardi - è quella del mantenimento di un modello di sistema pubblico e universalistico. Ed è una sfida che dobbiamo affrontare in un quadro mutato, che ha visto una contrazione delle risorse a fronte di un aumento dei bisogni delle persone. Per trovare le risposte adeguate e garantire al contempo la sostenibilità del sistema bisogna fare una buona programmazione, che abbia come punti cardine un nuovo piano di assunzioni e la valorizzazione del personale che lavora nel servizio sanitario regionale e che si fondi su una grande alleanza di tutta la comunità e delle associazioni del territorio per rispondere ai bisogni e ai problemi dei cittadini"

