Manifestazione di Forza Nuova, un centinaio i partecipanti. Sono 3mila alla contromanifestazione

La questura di Prato nella serata di ieri conferma che la manifestazione di Forza Nuova non si terrà sotto forma di corteo ma di presidio o manifestazione fissa. Piazza del Mercato Nuovo che avrebbe dovuto essere la meta del corteo accoglierà il presidio. Mentre a piazza delle Carceri si terrà il presidio antifascista sottoscritto da partiti, associazioni, sigle sindacali.

A seguito della decisione della questura di prescrivere a Forza Nuova un presidio in piazza del Mercato Nuovo invece del corteo previsto il Comune di Prato comunica che i divieti di sosta e rimozione forzata lungo il percorso sono di fatto nulli. Dati i tempi stretti, poiché l'ordinanza della questura è stata comunicata al Comune nella poco prima delle 23 di venerdì 22 marzo, gli addetti stanno coprendo o rimuovendo i cartelli in queste ore.

Resta invece in vigore il divieto di sosta nella porzione del mercato nuovo prospicente viale Galilei. Le auto in sosta negli altri due quadrati, la cui presenza non era compatibile con il presidio, sono state spostate senza addebito per i proprietari nel piazzale del Ponzaglio (senza sanzione né addebiti). Analogo provvedimento nel tratto di Viale Galilei a partire dal Ponte Datini fino alla rotonda del sottopasso con orario 8.00 - 19.00.

Lungo le vie dove sarebbe dovuto passare il corteo molti esercizi commerciali sono rimasti chiusi, qualcuno ha preferito invece installare strutture in legno a protezione delle vetrine.

Anpi: ricorso per apologia di fascismo

"La dichiarazione del prefetto di Prato che parla di libertà di espressione è inammissibile. Qui c'è un evidente oltraggio alla Costituzione. Le leggi Scelba e Mancino vanno

applicate"

La Presidente nazionale dell'ANPI Carla Nespolo, ha rilasciato un'intervista a la Repubblica in cui ha dichiarato: "Siamo pronti a denunciare Forza Nuova per apologia di fascismo e coloro che consentiranno la manifestazione di oggi Prato a dispetto delle 20 mila firme contro che sono state raccolte, del dissenso del sindaco della città e di tutti i primi cittadini della zona, del presidente della Regione Toscana, della Diocesi stessa, dei sindacati e di molte associazioni".

Il presidio antifascista

In piazza delle Carceri si sono riunite circa 3000 persone per la 'contromanifestazione' convocata per rispondere al presidio fascista di Forza Nuova 'contro l'immigrazione', che si sta svolgendo a circa un chilometro dal centro storico di Prato, in piazza del Mercato Nuovo. Al momento non si segnala nessun problema di ordine pubblico e la manifestazione si sta svolgendo in modo pacifico e ordinato. Tante le bandiere presenti, dai sindacati, ai partiti politici, ma anche bandiere dell'Europa e dell'Italia. Al presidio partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione Enrico Rossi, diversi sindaci della provincia di Prato, il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti oltre al deputato del Pd Antonello Giacomelli e al sindaco della città Matteo Biffoni.

Al momento un centinaio i manifestanti di FN

Sono un centinaio, al momento, i manifestanti di Forza Nuova assiepati nel giardino di fronte alla stazione ferroviaria centrale di Prato. Alcuni esponenti delle forze dell'ordine hanno spiegato che si sta valutando se far sfilare il gruppo a piedi verso piazza del Mercato nuovo, dove è previsto il presidio autorizzato, o condurli a destinazione con un pullman.

In piazza del Mercato nuovo, dove i manifestanti di Forza Nova sono giunti, si stanno iniziando a tenere alcuni comizi da parte dei leader del movimento di destra, tra cui anche il fondatore Roberto Fiore. I manifestanti hanno raggiunto la piazza a piedi lungo il percorso stabilito per il corteo ma senza sfilare ufficialmente. In piazza delle Carceri, dove è invece in corso la contromanifestazione, gli organizzatori hanno chiesto alla platea di "non allontanarsi dalla piazza prima che la manifestazione si sia conclusa", dato che, è stato detto, "ci sarebbero rischi per la sicurezza"

Offese a Gad Lerner: "Ebreo"

I COMMENTI

Enrico Rossi: "Bisogna reagire"

"Queste persone dovrebbero ringraziare l'antifascismo, la Resistenza, la Costituzione, che consente loro di poter commemorare con una modalità che a mio parere ha a che fare con l'apologia di fascismo, un episodio con conseguenze per il Paese, cioè la costruzione dei Fasci di combattimento, da cui sono derivati per il Paese vent'anni e più di rovine, lutti, perdita di libertà e distruzione del tessuto democratico". Così il presidente Enrico Rossi, che oggi era in piazza a Prato per partecipare alla manifestazione antifascista in risposta a quella organizzata da Forza Nuova.

Parlando con i giornalisti, Rossi ha detto: "Credo che siano una miserrima minoranza, che però fa un po' come da dissodatore del terreno per altre forze ben più ampie, che si richiamano a questa modalità, a queste pulsioni fasciste, a questa idea che non possa esserci convivenza. Mi pare che bisogna reagire, e Prato lo ha fatto d'istinto, a partire dal sindaco, ma tante altre forze, persino la Chiesa cattolica, che ho apprezzato moltissimo. E ritrovare le ragioni fondamentali del nostro vivere civile, che sono scritte nella Costituzione. Questo mi pare il punto, quindi la manifestazione di oggi, che mi pare stia riuscendo, mi sembra senz'altro positiva".

"Questi mi sembrano gruppetti - ha aggiunto Enrico Rossi - che alla fine hanno poca influenza, le loro ronde spaventano più che rassicurare, si rifanno nella simbologia, nei loro miti, al fascismo, che è stato definitivamente sconfitto. E tuttavia la storia, anche se non si ripete, può fare le rime e possono esserci molte assonanze, può crearsi una forma di regime di massa, reazionario, fondato sul colpevolizzare chi è diverso, sulla mancanza di dialogo, sulla mancanza di politiche di integrazione, sul mancato riconoscimento di diritti, e questo è molto pericoloso. Naturalmente a quella idealogia si ispira, da quella ideologia prende spunto, persino nel linguaggio, nelle battute: 'Noi ormai dell'Europa ce ne freghiamo', e così via, si può continuare. Avevamo una Lega antifascista con Bossi. Con Salvini ancora non è chiaro se questa Lega nazionale su questo fronte abbia una posizione molto netta , precisa, non mi risulta: idealmente, anche se non nei fatti, ci mancherebbe".

"Le preoccupazioni è bene che esistano e io penso che sia stato anche un errore, rispetto alle reazioni che ha avuto la città, mi sono espresso anche su questo, consentire prima l'idea del corteo, che poi per loro è una marcia, sono inquadrati militarmente. La Prefettura li ha autorizzati - ha sottolineato Rossi -, questi argomenti penso non sfuggano al Viminale. Io mi ero rivolto direttamente a Salvini, avrebbe avuto la possibilità di prendere una posizione netta. Se è il ministro della sicurezza, come vuole presentarsi, perché adesso ci sono negozi chiusi, ci sono banche che hanno deciso di mettere transenne, si è creato inutilmente un clima di tensione? Quindi ci sono stati una sequela di errori, che sarà bene in Toscana non commettere più".

"Voglio mettere il dito anche sulle ronde - ha detto ancora il presidente - Noi non abbiamo bisogno di ronde di parte che spaventano i cittadini, noi abbiamo bisogno di sicurezza che venga dagli uomini dello Stato, dalla polizia, dai carabinieri, dalla guardia di finanza. C'è una dichiarazione che fa accapponare la pelle da parte di questo Fiore, che come sapete è già stato condannato per reati pesanti. Lui dice: lo Stato non esiste più, a questo punto occorre una rivoluzione nazionale e populista. No: lo Stato deve esistere, deve farsi rispettare e deve essere uno stato democratico, fondato sull'antifascismo e sulla Costituzione".

Nardella, queste manifestazioni fanno male a Paese

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dichiarato: "Il comune di Firenze oggi parteciperà e il messaggio che noi inviamo Prato, che è una città sorella di Firenze, è un messaggio di libertà e di democrazia. Credo che manifestazioni di questo tipo facciano male al Paese perché sollecitano scontro e odio sociale". Secondo il sindaco "Oggi più che mai l'Italia ha bisogno che il popolo democratico si svegli e si faccia sentire e Prato può essere una delle città faro della democrazia italiana".

