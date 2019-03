Salvato 73enne dall'incendio a Comeana

I vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti intorno alle ore 11:55 in Via Macia, Comeana di Carmignano, per un incendio di vegetazione.

È stato salvato un uomo di 73 anni rimasto all’interno dell’area interessata dall’incendio, poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

L’incendio è stato domato in breve tempo e sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata, circa mille mq. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto anche i carabinieri forestali e volontari gestiti dalla sala operativa della Regione Toscana.

