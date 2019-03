Autopalio, Pescini incontra Anas per sollecitare i lavori

Si è rivelato un incontro positivo quello che il Comune di San Casciano, affiancato dalla Prefettura di Firenze, ha sollecitato nel confronto con i tecnici della società Anas per conoscere l’effettivo stato dei lavori e gli eventuali aggiornamenti sulla sospensione del cantiere in corrispondenza del Viadotto delle Terme sul raccordo autostradale Firenze-Siena. L’eccessiva lunghezza dei tempi, con la quale, da oltre un anno, si protrae il blocco dei lavori su una delle arterie più importanti della Toscana, e la richiesta di investimenti adeguati sul piano della manutenzione ordinaria e straordinaria, indispensabili alla fluidità della circolazione stradale. Sono questi i temi che hanno connotato l’obiettivo dell’incontro, avvenuto nella sede fiorentina della Prefettura di Firenze alla presenza del sindaco Massimiliano Pescini, del Prefetto di Firenze, la dottoressa Laura Lega, e del rappresentante di Anas, mosso dalla necessità di far fronte alle gravi criticità sollevate e segnalate, già con una petizione e numerosissime segnalazioni, dalle amministrazioni comunali e dalle comunità chiantigiane.

“I primi a riscontrare le ripercussioni negative del problema sono loro – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Pescini - i cittadini che percorrono quotidianamente la viabilità per motivi di lavoro, studio, visita. Ho espresso a nome loro e dei colleghi amministratori le serie e fondate preoccupazioni rispetto ad una situazione divenuta ormai insostenibile e inconciliabile con le necessità lavorative e la qualità della vita del nostro territorio”. Dall’incontro è emersa la causa che ha determinato la lunghezza dei tempi, legata sostanzialmente alle verifiche effettuate sul viadotto, rese necessarie dalle modifiche richieste dal progetto.

“Al momento Anas Firenze – fa sapere il sindaco Pescini - è in attesa del parere che la direzione generale dovrà esprimere sui risultati delle analisi effettuate e sulla perizia di spesa cui seguiranno le procedure tecniche di gara per effettuare i lavori”. Il sindaco si dice soddisfatto della collaborazione espressa dalla Prefettura di Firenze. “Sua eccellenza il Prefetto si è resa disponibile a coadiuvarci – aggiunge – facendosi parte attiva al fianco delle amministrazioni comunali, abbiamo concordato infatti di seguire insieme il caso, chiedendo incontri e scrivendo lettere di accompagnamento a quanto già inviato, ci auguriamo che lo spirito collaborativo dimostrato dal rappresentante Anas si traduca in realtà, fatti concreti e verificabili nei prossimi mesi. Da parte nostra continueremo a seguire incessantemente e con grande attenzione tutte le fasi della questione, compreso lo stato successivo dei lavori sul fronte la manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ una vicenda che si è protratta troppo a lungo e necessita di essere seguita con molta più forza di come Anas abbia seguito fino ad oggi”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

