Brucia pineta ad Avaglio, intervento difficile per il forte vento

Incendio boschivo ad Avaglio nel comune di Marliana (Pt). Le fiamme si stanno sviluppando velocemente in una pineta a causa del forte vento.

Sul posto stanno arrivando tre squadre del coordinamento volontariato toscano, due squadre di operai dell'Unione dei comuni Appennino Pistoiese e il direttore operazioni.

Un elicottero del sistema dell'antincendio boschivo regionale è in avvicinamento, ma il suo intervento è messo in forse dalle raffiche di vento.

Sul posto i vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, con il supporto dei colleghi dei Comandi di Prato e Lucca.

Sul posto anche due elicotteri e i volontari gestiti dalla SOUP della Regione Toscana, mentre sono in arrivo anche due Canadair della flotta aerea dei Vigili del Fuoco. Per precauzione il personale sanitario del 118 ha trasferito una persona disabile, in quanto l'abitazione dove si trovava era vicino all'area interessata dall'incendio, alimentato anche dal forte vento che sta interessando la zona. Al momento non sono disponibili immagini dell'intervento.

