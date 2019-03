Sanremo Rock & Trend Festival, le band emergenti si sfidano a Pistoia

Giovedì 28 marzo le selezioni del 32° Sanremo Rock & Trend Festival, il più ambito concorso nazionale per rocker emergenti tornano in Toscana. Teatro della competizione sarà anche questa volta il prestigioso palco del Santomato Live Club a Pistoia.

La serata si aprirà alle ore 20 con una cena a buffet, mentre a partire dalle ore 21,30 andrà in scena la nuova tappa di selezioni, la seconda regionale dopo quella svoltasi lo scorso 13 dicembre.

Giovedì 28 marzo saranno 7 gli artisti o band provenienti dalla Toscana e dintorni, pronti a “incrociare le chitarre”: Piqued Jacks da Buggiano (PT), i Caligo da Chiavari (GE), Marco Viccaro Bucalone da Pistoia, Street Compass da Fucecchio (FI), i Leaden Tears da Pistoia, Akyra da Pietrasanta (LU) e La Galleria dei Cervi da Città della Pieve (PG).

A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente dal vivo, sarà presente una giuria composta, da addetti ai lavori del panorama musicale, fra cui produttori musicali, discografici, addetti booking, manager, addetti radio e stampa. Presidenti di giuria saranno Tony De Angelis del Santomato Live Club e il produttorediscografico, compositore e arrangiatore Giovanni Errera in rappresentanza società organizzatrice del Festival, Nove Eventi srl

Al termine della serata conosceremo i nomi di chi sarà promosso alle fasi finali del concorso, previste a Sanremo dal 4 al 6 giugno, ultimo scoglio prima della finalissima del 7 giugno al Teatro Ariston.

L’evento, ad ingresso libero, verrà ripreso e trasmesso su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv.

Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel,Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna.

32° Sanremo Rock & Trend Festival

2^ Tappa live tour Toscana

Giovedì 28 marzo dalle ore 20

Santomato Live Club c/o Circolo Arci - Via Montalese 25/A, Loc. Santomato, Pistoia

Info e Prenotazioni Cena e Spettacolo 0573 479957 o 333 4657051.

Per informazioni sul Sanremo Rock & Trend Festival: info@sanremorock.it,ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725

LE BAND IN GARA IL 28 MARZO

PIQUED JACKS - sono un gruppo di fratelli cresciuti a Buggiano (Pistoia). Tenacia, concerti d'impatto e un sound con un proprio spazio nel panorama alt/funk-rock li hanno portati a Roma, Milano, Londra, Glasgow, Austin, Los Angeles. Oggi sono un gruppo di levatura internazionale con all'attivo tour negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Formatisi nel 2006, vogliono essere i Chili Peppers, oggi mescolano Biffy Clyro, The Killers, Nothing But Thieves, Incubus. Dopo i primi tre EP (2010-2013), il primo LP è fuori nel 2015. “Aerial Roots”, “Disco del Giorno” su Rockit, esce nel 2016. Nell’estate 2018 esce il nuovo album "The living past" prodotto da Dan Weller (Enter Shikari, Young Guns). Negli anni hanno vinto “Miglior Live Band” di Marea, MusicaW e Global 12 Festival, oltre a “The Freshmen” di mtvU. Guest act per Atoms for Peace, Teatro degli Orrori, Dubioza Kolektiv, hanno suonato a Rock In Roma, Whisky a Go Go, Hard Rock Cafè London, Sofar Sounds.

CALIGO - In bilico fra cuore e ragione, attraverso parole utilizzate come diapositive ed un groove incalzante ma scarno, il quartetto ligure ci conduce alla ricerca di nuove avventure in hi-fi. I Caligo, insieme dal 2011, in pochi mesi compongono una decina di inediti e a Febbraio 2012 “nasce” un EP con 4 brani (Crudo). Appena possibile non perdono l’occasione di partecipare a festival (RockTargatoItalia, Emergenza Festival, Arezzo Wave, Streetambula, wanted1Maggio). Sotto la guida Mattia Cominotto (OD Fulmine – Ex Meganoidi) pubblicano nel maggio 2014 l’album Fragili Ossessioni e ad aprile 2017 IИperfetto Equilibrio, album con un suono più maturo e in crescita rispetto al passato

MARCO VICARO BUCALONE - laureato in “Chitarra classica” e diplomato al Conservatorio di Latina, è un polistrumentista, cantautore, docente di chitarra nelle scuole medie. Vanta un’esperienza di 20 anni in locali, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, Europa e America. Tra le tante esperienze musicali ha partecipato all’Umbria Jazz Clinics, Sanremo Giovani 2009 ed è stato finalista al “Celebrity The Talent Show” su Sky Vivo. Ha suonato con artisti internazionali fra cui Billy Joel, Richie Cannata, Popa Chubby, Dave Richards ecc. e in Italia, fra i tanti, James Senese e Napoli Centrale, Gatto Panceri, Little Tony, Silvia Salemi, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri ecc.. I suoi album da solista, scritti, arrangiati e suonati interamente da lui, sono stati presentati in tour e apprezzati in America, Inghilterra e Irlanda.

STREET COMPASS - Gli Street Compass sono una punk rock band nata il 6 marzo 2017 a Fucecchio, in provincia di Firenze. La band composta da tre adolescenti si formò per puro caso: Umberto Nuti 17 anni (voce, chitarra), Jacopo Bandecchi 18 anni (basso) ed Alberto Arcangeli 15 anni (batteria) erano accomunati dall’interesse per la musica punk rock/pop punk e da un nuovo messaggio da diffondere che li ha portati a ritrovarsi nel vecchio ed umido garage di casa. Iniziarono proprio da quel luogo a scrivere le loro canzoni e nacque subito l’idea del primo album Shock, tuttora in fase di compimento. Hanno partecipato anche a vari contest.

LEADEN TEARS - La formazione attuale è del 2017. band italiana gothic symphonic metal. I componenti provengono da diverse esperienze musicali con influenze che spaziano dalla musica classica al rock, al progressive e al nu-metal. Ciò si riflette nella composizione dei brani, dove i Leaden Tears riescono a creare atmosfere particolari e un sound gothic senza dimenticare la vena metal densa di energia. I riff di chitarra si intrecciano con l’orchestra e i sintetizzatori, mentre le linee di basso e batteria forniscono una solida base portante per i pezzi. I testi sono in inglese. È da poco uscito il lyrics video di “The Revenger”, il primo singolo che anticipa l’album di debutto previsto nel 2019.

AKYRA - Il gruppo nasce nel 2018 in un albergo a tre stelle di Marina di Pietrasanta dal casuale incontro di un cliente, Mikeanimerock, già popolare per i suoi arrangiamenti di sigle degli anime giapponesi in chiave rock, e il lavapiatti Jacopo Ripamonti paroliere e compositore di canzonette orecchiabili con forti influenze British. L’idea di creare brani inediti matura velocemente e con l’arrivo di Xavier Aoking, compositore polistrumentista appassionato di cultura Orientale. Tra un Tiger roll e un Sakè maki vengono fuori due brani, “Disimparando a vivere” e “e se saltassimo”, che affrontano temi come la solitudine e la paura del fallimento senza cadere in cliché strappalacrime.

LA GALLERIA DEI CERVI - La Galleria Dei Cervi è un progetto musicale rigorosamente in italiano. Per loro la musica è partecipazione e quindi puntano molto sugli appuntamenti dal vivo. Fanno parte della band EmAdde (batteria e cori), Matteo Di Mario (frontman), Damiano Menci Demon (chitarra e cori), Filippo Gattobigio (basso)

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Buggiano