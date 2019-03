Steve Hackett al Musart Festival Firenze 2019

Il leggendario ex chitarrista dei Genesis sarà in concerto giovedì 18 luglio in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, nell’ambito del Genesis Revisited Tour 2019.

Per la prima volta Steve Hackett eseguirà interamente l'album dei Genesis “Selling England by the Pound”. Uscito nel 1973, il disco ha subito conquistato la cima delle classifiche nel Regno Unito ed è stato descritto come “l'album definitivo dei Genesis”. Tra i brani più noti: “Dancing with the Moonlit Knight”, “Firth of Fifth”, “Cinema Show” e naturalmente I Know “What I Like (In Your Wardrobe)”.

Il 2019 segna anche il 40° anniversario di uno degli album solisti più famosi di Steve Hackett, “Spectral Mornings”, cui verrà reso tributo con l’esecuzione di alcuni brani. Non mancheranno gli intramontabili classici dei Genesis e un’anteprima degli inediti che faranno parte del nuovo album in uscita nel 2019.

I biglietti per il concerto (biglietti posti numerati da 28,75 a 57,50 euro) sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it.

Per chi lo desidera è disponibile il Gold Package (118 euro), che al biglietto di primo settore abbina ingresso dedicato, visita guidata ai luoghi d’arte della piazza, area hospitality, servizio catering, riduzioni per mostre e attività culturali.

«Sono entusiasta di presentare per intero quello che è il mio preferito tra tutti gli album dei Genesis, “Selling England by the Pound”», spiega Hackett. «Quando uscì, nel 1973, catturò subito l'attenzione di John Lennon. In quel momento ho sentito che stavo suonando la chitarra nella migliore band al mondo e che si stavano aprendo le porte per noi. Sono, inoltre, felice di poter suonare brani tratti da “Spectral Mornings”, che festeggia il suo 40°, di presentare qualche assaggio del nuovo album ed alcune tra le gemme dell’indimenticabile repertorio dei Genesis… Sarà un concerto fantastico!».

Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Il tour estivo 2019 di Steve Hackett è prodotto da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci.

MUSART FESTIVAL FIRENZE 2019 - In programma dal 13 al 24 luglio 2019 a due passi dal Duomo di Firenze, Musart Festival abbina grandi nomi della musica e dello spettacolo a visite d’arte, cultura e ristorazione di qualità. Una formula che, nelle tre precedenti edizioni ha incantato migliaia di persone provenienti da ogni dove.

Queste al momento le date dell’edizione 2019, cartellone in aggiornamento: Roberto Bolle and Friends (sabato 13 luglio), Nicola Piovani e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (lunedì 15 luglio), Francesco De Gregori & Orchestra (martedì 16 luglio), Steve Hackett (giovedì 18 luglio), Loreena McKennitt (sabato 20 luglio), Perigeo (martedì 23 luglio), Danilo Rea (concerto all’alba mercoledì 24 luglio - ore 4,45).

Info concerto

Giovedì 18 luglio 2019 - ore 21,15

Piazza della Santissima Annunziata - Firenze

STEVE HACKETT

Genesis Revisited Tour 2019

Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)

1° settore platea 57,50 euro

2° settore platea 46,00 euro

3° settore platea 36,80 euro

4° settore tribuna numerata 28,75 euro

Gold Package 118 euro

Gold Package comprende biglietto di primo settore; pass per accesso preferenziale; visita guidata ai luoghi d’arte più significativi di Piazza SS. Annunziata e attigui (dalle 19.30 alle 20.15); area hospitality pre-show e servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino (dalle 20.15 alle 21.15); carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali della città utilizzabili entro il 31 agosto).

Il pacchetto completo, comprensivo del biglietto, sarà ritirabile esclusivamente il giorno del concerto e non potrà essere spedito. Ciascun acquirente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato in fase d’acquisto qualche giorno prima dello show con i dettagli su orari e luogo di ritiro. Si prega di controllare la posta elettronica prima di recarsi all’evento.

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) - TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.



