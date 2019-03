Brenda Barnini alle Cantine Montalbano: "Agricoltura fondamentale per l'occupazione"

"Nelle nostre politiche comunali abbiamo sempre dato priorità alla promozione del prodotto agricolo locale, a politiche integrate con l'agricoltura e a una pianificazione urbanistica che tutelasse e mai prevaricasse il territorio", afferma il sindaco Brenda Barnini all'incontro organizzato dalle Cantine Montalbano, Lunedì 25 Marzo, per parlare di agricoltura insieme ad imprenditori agricoli di zona e associazioni del mondo agricolo.

"Nonostante gli strumenti e i confini di intervento comunali siano ridotti in questo campo, è necessario stare a fianco degli agricoltori che si prendono cura del nostro territorio e che si impegnano a potenziare un settore strategico per la Toscana, parte della nostra identità territoriale e paesaggistica. L'importanza di questi tavoli è proprio la possibilità di ascoltare i loro problemi e capire quali sono gli interventi che, come amministrazione comunale, possiamo fare per venire incontro alle esigenze dei nostri agricoltori".

Molti i temi affrontati: il problema della siccità e la conseguente preoccupazione per la coltivazione degli ulivi e delle viti, il deprezzo dei cereali al chilo, i danni all'agricoltura da parte di animali su cui non ci sono interventi autorizzati, l'utilizzo dei diserbanti e l'abbandono dei terreni.

Un incontro proficuo che ha portato all'avanzamento di quattro proposte del sindaco Barnini da sviluppare e includere nel programma elettorale: una campagna di promozione di sani stili di vita e di consumo di prodotti locali provenienti dal nostro territorio sostenuta da tutti i 15 comuni della Società della Salute Empolese-Valdarno; una convenzione con gli agricoltori per fare la manutenzione del territorio aperto delle fosse sovvenzionata dal Comune di Empoli; creare un gruppo di lavoro per tutto l'Empolese Valdelsa che regolarmente si riunisca per discutere delle questioni più urgenti per il mondo agricolo; far partecipare i rappresentanti degli agricoltori alle conferenze dei servizi per la costruzione delle opere pubbliche così che possano valutare l'impatto delle infrastrutture e dare la loro opinione".

Presente al tavolo anche la deputata PD Susanna Cenni: "Conosco Brenda da molto tempo ed è una persona di grande valore che si è distinta in tante iniziative importanti in un settore tanto importante per la Toscana. È la qualità delle persone che fa la differenza".

Fonte: Ufficio stampa

