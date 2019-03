Donazione e trapianti, quasi 85% dei toscani è a favore

Le tematiche della donazione e dei trapianti saranno protagoniste al Centro Tecnico di Coverciano (Firenze) dove sabato 30 marzo si svolge la seconda edizione dell’Open day, quest’anno caratterizzata proprio su queste tematiche. Un’iniziativa che gode del significativo impegno della Regione e delle sue strutture, come pure del Tavolo Associazioni del dono di OTT (Organizzazione Toscana Trapianti).

Ecco i dati aggiornati al 18 marzo dei cittadini toscani che hanno espresso la propria volontà in merito alla donazione

AREZZO 25.660 persone pari al 79,27% del totale

FIRENZE 80.941 persone pari al 86,72% del totale

GROSSETO 18.761 persone pari al 79,11% del totale

LIVORNO 21.850 persone pari al 87,11% del totale

LUCCA 38.210 persone pari al 84,52% del totale

MASSA CARRARA 11.918 persone pari al 78,45% del totale

PISA 33.096 persone pari al 84.97% del totale

PISTOIA 22.687 persone pari al 82,66% del totale

PRATO 18.450 persone pari al 93,53 del totale

SIENA 26.374 persone pari al 86,07% del totale

TOTALE TOSCANA 297.947 PARI AL 84,79%

Per quanto concerne l’evento “Toscana capitale della donazione”, questo il programma:

09.00 APERTURA DEI LAVORI

Maurizio Francini, Direttore Centro Tecnico Federale di Coverciano Marilù Bartiromo, Portavoce Tavolo Associazioni del Dono Organizzazione Toscana Trapianti (AIDM Firenze)

09.30 INTERVENTI DI AUTORITA’ ED ISTITUZIONI

Conduzione dei lavori: Antonella Vezzani, Presidente Associazione Italiana Donne Medico

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, welfare, integrazione socio-sanitaria e sport, Regione Toscana

Monica Calamai, Direttore Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

Fabio Marra, Prorettore per l'Area medico-sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze

Massimo Cardillo, Direttore Generale Centro Nazionale Trapianti Adriano Peris, Direttore Organizzazione Toscana Trapianti Simona Carli, Direttrice Centro Regionale Sangue

Teresita Mazzei, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze

Flavia Petrin, Presidente A.I.D.O.

11.00 LETTURA MAGISTRALE

Francesco Abate, Scrittore e autore del libro Torpedone Trapiantati

Introduce Michele Cresti, Presidente A.I.D.O. Regione Toscana

PROCUREMENT E TRAPIANTO IN TOSCANA

Partecipano:

11.30 Ugo Boggi (Pisa)

11.40 Mario Carmellini (Siena)

11.50 Paolo De Simone (Pisa)

12.00 Massimo Maccherini (Siena)

12:10 Francesca Melosi (Firenze)

12.20 Piero Paladini (Siena)

12.30 Sergio Serni (Firenze)

12.40 RIPARTIRE CON LO SPORT Partecipano:

Piero Amati, Gruppo Sportivo Unità Spinale Firenze Onlus Massimo Gulisano, Laboratorio di Scienze Motorie applicate alla Medicina

Gabriele Marrucci, ANED Sport

Lucio Nugnes, Accademia Schermistica Fiorentina

Katy Russo, Presidente Nazionale Calcio Trapiantati

13.30 CONCLUDE I LAVORI

Antonella Vezzani, Presidente Associazione Italiana Donne Medico

PROMOTORI DELL‘EVENTO

Associazione Italiana Donne Medico, Sezione di Firenze

A.I.D.O. Toscana

Evento promosso e condiviso con le Associazioni del Dono OTT:

Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale Toscana (ADISCO)

Associazione Donatori Midollo Osseo Toscana (ADMO)

Associazione Italiana Donne Medico sez. Firenze (AIDM)

Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule Toscana (AIDO)

Associazione CardioTrapiantati Italiani Siena (ACTI)

Associazione Nazionale EmoDializzati TOSCANA (ANED)

Associazione Toscana Trapianto di Organi Toscana (ATTO)

Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana (LIFC)

Associazione Per Donare la Vita

Volontariato Italiano Trapiantati Epatici Toscana (VITE)

Informazioni su: FB pagina Open Day Coverciano “Donazione e Trapianto”

Coloro che si sono già prenotati nei giorni scorsi, potranno vedere dal vivo i terreni di gioco dove si allenano gli Azzurri e le Azzurre, e scoprire quali siano le aule dove si sono formati i grandi allenatori italiani, che continuano a ottenere successi in tutto il mondo. Ma non solo: durante l’Open Day 2019 sarà possibile ripercorrere la storia della Nazionale italiana visitando il Museo del Calcio, uno scrigno all’interno del Centro Tecnico dove sono custoditi i reperti di oltre 100 anni di sfide.

Saranno previste attività anche per i più piccoli e si potrà battere un calcio di rigore sullo stesso campo dove gli Azzurri preparano i loro impegni internazionali. Nel pomeriggio, un triangolare amichevole tra la Nazionale Trapiantati, la Nazionale Diplomatici e una Rappresentativa di Firenze, disputato sul Campo 2 - intitolato a ‘Enzo Bearzot’ proprio in occasione del primo Open Day dello scorso anno – chiuderà le attività della giornata.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze