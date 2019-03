Levante, parte dall'Estate Fiesolana il tour estivo 2019 nelle arene storiche

Cantautrice del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller, Levante torna con un nuovo singolo in uscita il 5 aprile per Warner Music, primo passo del suo nuovo percorso discografico.

“Andrà Tutto Bene”, questo è il titolo del nuovo brano, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene”.

Non è solo un notiziario, è una presa di coscienza, ritrovarsi grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche disumane e indifferenza quasi pornografica, da censura.

L’uomo del presente ha dimenticato gli uomini del passato, quelli delle grandi rivoluzioni, delle grandi evoluzioni e senza un’idea di futuro indietreggia per paura nelle scelte sbagliate, issa muri e allontana ciò che non comprende.

Quest’estate Levante sarà in concerto in alcune arene storiche italiane. Il tour prenderà il via mercoledì 10 luglio dal Teatro Romano di Fiesole (Firenze), nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2019.

I biglietti per tutto il tour estivo saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì 1 aprile. Chi è iscritto alla newsletter ufficiale riceverà una comunicazione che permetterà l’acquisto esclusivo dei biglietti in pre-sale. Chi non è ancora iscritto alla newsletter può farlo al link https://www.levanteofficial.com/newsletter/ entro le ore 16 di venerdì 29 marzo.

I biglietti per il concerto all’Estate Fiesolana (posti numerati 36,80 /28,75 euro, compresi diritti di prevendita) saranno disponibili da lunedì 1 aprile anche nei circuiti di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita), presso la cassa del Teatro Romano e online su www.ticketone.it.



Levante Tour Estate 2019

10 luglio @ Fiesole (FI) - Teatro Romano

11 luglio @ Cervere (CN) - Anfiteatro dell'Anima

19 luglio @ Ostia Antica (RM) - Teatro Romano

20 luglio @ Caserta - Belvedere Reale

6 agosto @ Lecce - Cattedrale

9 agosto @ Reggio Calabria - Castello Aragonese

18 agosto @ Riola Sardo (OR) - Parco dei Suoni

22 agosto @ Macerata - Sferisterio

3 settembre @ Verona - Teatro Romano



Info spettacolo Fiesole

Mercoledì 10 luglio 2019 - ore 21,15

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.estatefiesolana.it - www.otrlive.it

Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 36,80 euro

Secondo settore 28,75 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Teatro Romano (tel. 055.5961293)

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.



Sconti e riduzioni

Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.

I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

