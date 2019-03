Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi, si parlerà del Ponte alla Motta

È convocato per sabato 30 marzo 2019 alle ore 10 nella Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono sei gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Tra questi è prevista l’approvazione delle tariffe 2019 della TARI.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco;

Servizio gestione rifiuti urbani- piano finanziario e gestionale predisposto dall’autorità di ambito ATO Toscana Centro Anno 2019-Approvazione;

TARI 2019- Approvazione tariffe, riduzioni ed agevolazioni- Individuazione scadenze del piano delle riscossioni;

Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Cittadini per Cambiare Cerreto sulla strada regionale N.436;

Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Cittadini per Cambiare Cerreto sulla strada provinciale N.11;

Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Cittadini per Cambiare Cerreto sul Ponte di Marcignana o “Ponte alla Motta”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

