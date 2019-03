Leonardo, mito e verità: conferenza di Vezzosi a Pontedera sul Genio di Vinci

Continua la serie di iniziative del comune di Pontedera per celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, dalle riproduzioni dei suoi disegni apparse nel centro di Pontedera alla caccia alla soluzione dei messaggi crittografati per vincere il viaggio a Parigi.

Sabato 30 marzo alle 18,30 si svolgerà la prima di un ciclo di 4 conferenze dedicate al genio di Leonardo presso la saletta Carpi in via Valtriani dal titolo "Leonardo: Mito e verità" tenuta dal professore Alessandro Vezzosi fondatore ed ideatore del Museo Ideale di Vinci.

"Solo attraverso una profonda conoscenza dell’opera di Leonardo e un occhio attento a ogni dettaglio è possibile oggi presentare Leonardo a 360° fra arte, natura, scienza, tecnologia e design in rapporto ai suoi territori e alla sua biografia fino all’attualità" spiega la Dott.sa Taglialagamba storica d'arte che condurrà la serata, "il prof. Alessandro Vezzosi, vuole introdurre alla conoscenza e alla riscoperta del genio di Vinci evidenziando nodi essenziali del suo pensiero, del suo sapere e del suo contesto ma soprattutto vuol fornire sollecitazioni per distinguere il mito dalla realtà, il falso dal vero, la banalità dalla creatività, proprio nel momento in cui Leonardo è sempre più celebre in tutto il mondo ma anche più strumentalizzato e frainteso".

Gli argomenti e le date delle prossime conferenze e tutte le altre iniziative legate alla celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo possono essere seguite su @leonardosway su Instagram

Fonte: Comune di Pontedera

