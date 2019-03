Manuel Agnelli in versione intima e confidenziale al TuscanyHall di Firenze

In programma martedì 2 aprile al TuscanyHall (ex Obihall) di Firenze, An Evening with Manuel Agnelli è uno spettacolo unico, che vede Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico.

I biglietti – posti numerati 30/35/40 euro – sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alternano a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Manuel Agnelli è accompagnato sul palco da Rodrigo D'erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti.

An evening with Manuel Agnelli è un'occasione irripetibile per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese.

Il leader degli Afterhours in

versione intima e confidenziale

An evening with

MANUEL AGNELLI

feat. Rodrigo D’Erasmo

Martedì 2 aprile 2019 - ore 21

TuscanyHall (ex Obihall) – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Biglietti: 30/35/40 euro; prevendite Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it - www.ticketone.it

Info tel. 055.218647 - 055.6504112 - www.lndf.it - www.vertigo.co.it - www.tuscanyhall.it

Fonte: Ufficio Stampa

