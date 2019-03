Polo della Salute di Montespertoli, il progetto riparte dopo lo stop dell'estate 2018

Riparte dal nuovo Accordo di Programma siglato in questi giorni tra Ausl Toscana centro e Comune di Montespertoli, il progetto del Polo della Salute di Montespertoli che si era fermato dopo che l’azienda aggiudicataria dei lavori, per vicende societarie interne, aveva rifiutato la sottoscrizione del contratto. Dall’estate 2018, quando si era interrotto il rapporto con la ditta aggiudicataria, i due enti - Asl e Comune - hanno lavorato insieme per trovare una soluzione che consentisse di portare a conclusione gli impegni presi. Ora con la sottoscrizione del nuovo accordo, potrà ripartire la gara per l’aggiudicazione definitiva dei lavori a una nuova ditta. Rispetto a quanto deciso in precedenza, la procedura di gara sarà gestita dalla Asl che su mandato del Comune di Montespertoli, diventa la stazione appaltante unica, pur finanziando ciascun ente separatamente la propria parte di intervento e assumendo ciascuno gli impegni di propria competenza.

Come stabilito nell’Accordo di Programma, alla Asl spetterà la proprietà dell’immobile e la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della parte destinata a Casa della Salute, con l’erogazione di servizi pubblici socio-sanitari quali ambulatori medici per i medicina di medicina generale e per i pediatri, oltre che per i medici specialisti, di assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare, del servizio di assistenza sociale, del servizio prelievi e di continuità assistenziale, oltre alla gestione degli uffici amministrativi.

Sarà, invece, di competenza e proprietà del Comune la parte dedicata alle associazioni di volontariato per il servizio di trasporto sanitario e territoriale di emergenza urgenza 118 e i diversi servizi svolti in ambito socio-sanitario da operatori del terzo settore. Nella stessa area sarà realizzata anche una camera mortuaria e altri servizi funebri, una sala convegni e formazione e una palestra polivalente.

“L'obiettivo dell'amministrazione comunale – spiega l'assessore alla sanità e alle politiche sociali del Comune di Montespertoli Giulia Pippucci - è sempre stato chiaro e ogni giorno abbiamo lavorato per questo: dare a Montespertoli un punto di riferimento per la salute dei suoi cittadini. Non molleremo finché non vedremo quest'opera, così utile per tutte le generazioni di montespertolesi, realizzata e funzionante. Il Polo della Salute sarà un luogo dove curarsi e cercare risposte ai problemi, ma anche un luogo di incontro, socializzazione e benessere. Questo nuovo accordo dimostra la piena volontà di entrambi gli enti di risolvere i problemi e guardare al futuro e al territorio del nostro paese in termini di servizi socio sanitari adeguati alle esigenze dei cittadini”.

Il terreno da destinare a Polo della Salute e già di proprietà delle amministrazioni pubbliche firmatarie, si trova in un’area compresa tra via Schiavone e via Suor Niccolina. Nel nuovo Accordo di Programma si parla di due aree distinte che nella superficie non cambiano rispetto a quanto già deciso nel precedente accordo e che puntano a realizzare un’unica struttura, un vero e proprio Polo della Salute che sia punto di riferimento accentrato sul territorio per la presa in carico della domanda di servizi sanitari e sociosanitari dei cittadini.

