Europee, Rossi con il Pd. Le reazioni della politica

In una nota il presidente della Toscana Enrico Rossi ha affermato che farà la sua battaglia politica sostenendo la lista unitaria Pd alle prossime elezioni europee.

"Io sarò lì, a fare la mia battaglia come uomo della sinistra socialista, ‘con spirito inclusivo e intento ricostruttivo’.

C’è la lista unitaria e il simbolo che riconosce il ruolo del PD ma senza boria e autosufficienza, aprendosi, con ‘siamo europei’, come anche io avevo sostenuto, alle forze civiche, ai liberali, ai progressisti, ad associazioni cattoliche.

C’è anche un richiamo al socialismo e ai socialisti e democratici europei che è l’area a cui appartengo, non solo idealmente, ma anche come presidente di regione.

Ci potevamo aspettare un riferimento più forte e esplicito al socialismo.

Tuttavia, il posto della sinistra socialista non può che essere lì, riconoscendosi in quel quadrato rosso e, dentro quel campo, impegnandosi e lottando sui temi della tutela del lavoro, della conversione ecologica dell’economia e della giustizia sociale; per un ‘Europa diversa, più unita, sociale e democratica.

Non ci sono, a mio parere altre soluzioni, se non a rischio di settarismo e di dispersione del voto.

La ricostruzione della sinistra si deve fare, come diceva Alfredo Reichlin, con spirito inclusivo e intento ricostruttivo.

La ragione grande della giustizia sociale si difende meglio in un campo largo che in uno spazio ristretto.

Questa è la lezione che ci ha dato il popolo di sinistra con il voto del 4 marzo. Sarebbe un errore terribile non averla imparata.

Io farò con convinzione e impegno la campagna elettorale per le europee e per le amministrative."

Alessandra Nardini (Pd)

Alle dichiarazioni con cui il Presidente Rossi ha espresso il suo sostegno al PD per i prossimi appuntamenti elettorali sono seguite diverse posizioni critiche e polemiche, fuori e dentro il partito. A commentare queste reazioni è arrivata la posizione della Consigliera democratica Alessandra Nardini, che dalla sua pagina Facebook manda un messaggio chiarissimo ai suoi compagni di partito:

"Leggo dichiarazioni scomposte in merito alla presa di posizione del Presidente Enrico Rossi che annuncia il suo sostegno, sia alle Europee che alle Amministrative, alle proposte del PD.

Lo dico senza girarci intorno: basta!

Abbiamo voltato pagina, si è aperta una stagione nuova per il nostro Partito, una stagione di ricostruzione del centrosinistra e di apertura, di archiviazione dell'arroganza.

Non è più tempo dell'isolamento autoreferenziale. Abbiamo visto, anche e soprattutto in Toscana, a cosa porta. Chi accusa altri delle dolorose sconfitte di questi anni, dovrebbe prima di tutto fare della sana autocritica.

Anziché sprecare energie in attività inutili ed autolesionistiche, lavoriamo per un grande risultato alle Europee e alle Amministrative, un risultato di rinascita, senza consegnare altri Comuni alla peggiore Destra dal Dopoguerra.

Stiamo lavorando tutti per questo, giusto?"

