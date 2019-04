Il libro su Sergio Forconi presentato al Palazzo del Pegaso

“Sergio Forconi, uno spettacolo d’uomo” (Edizioni Sarnus), questo il libro di Alessandro Sarti, che sarà presentato in conferenza stampa domani, martedì 2 aprile alle 12.30, in sala Barile di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze).

Il volume, in libreria dal 15 aprile, ripercorre la carriera dell’attore Sergio Forconi, ambasciatore della toscanità, diventato popolare per film come “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Nel libro non potevano mancare le testimonianze di tanti volti dello spettacolo che hanno conosciuto Sergio e hanno lavorato con lui, come Leonardo Pieraccioni, Barbara Enrichi, Katia Beni, Daniela Morozzi, Alessandro Paci, Andrea Muzzi, Andrea Bruno Savelli, Claudio Carabba, Gaetano Gennai, Regina Schrecker, Beppe Ferlito, Fabrizio Borghini, Riccardo Azzurri, Jerry e Gelli, Bruno Santini, Rosanna Susini, Domenico Costanzo, Silvia Papucci, Giovanni Lepri.

Gli interventi saranno affidati, tra gli altri, a Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana; Sergio Forconi; Alessandro Sarti; all’editore Mauro Pagliai.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

