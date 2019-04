Le Vie in Rosa, i ringraziamenti per la riuscita corsa di solidarietà

Alla quarta edizione la corsa podistica a scopo benefico “Le vie in Rosa” ha riscorso un grandissimo successo. Ieri, domenica 31 marzo, piazza della Vittoria e le vie del centro di Empoli si sono colorate di rosa grazie alla solidarietà di tante persone che ormai credono in questo evento per finanziare, grazie all’aiuto dell’associazione Astro, l’attività del Centro Donna all’ospedale di Empoli.

Fin dalle prime luci dell’alba, tanti operatori e volontari della UISP, Podistica Empolese, AUSL Toscana Centro e Comune di Empoli si sono attivati per dare inizio ai preparativi della tanto attesa edizione 2019 dell'evento benefico più atteso in città.

C’erano i podisti - oltre 230 iscritti alla corsa dei 10 km - e affezionati al Centro Donna - più di 2000 persone - che si sono riversati nella piazza centrale di Empoli sotto la Vittoria Alata, che per l’occasione nelle sere precedenti era stata illuminata di rosa, come richiamo a partecipare all’evento.

La bella giornata ha accolto questa marea di persone, pronta a portare per le vie del Centro Empoli una sferzata di allegria, gioia e divertimento. La professionalità di Paolo Picchi insieme al DJ Emiliano Geri e al tecnico audio Stefano Paternò ha permesso di coordinare al meglio tutta la mattinata intrattenendo tutti con musica e balli.

COMINCIA LA CORSA - Al via da subito i podisti, che sono partiti con l'obiettivo di superare i propri traguardi e record personali. Successivamente tanti appassionati della camminata si sono allineati insieme al presidente del Comitato “Sostieni il Centro Donna” Monica Piovi, che nel 2015 ha avuto l'intuizione di dare inizio a questo progetto, il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il senatore Dario Parrini e il consigliere regionale Enrico Sostegni amici da sempre di questa allegra passeggiata. Insieme a loro, tanti rappresentanti dei vari Comuni del Circondario, si sono incamminati per i 4 km inondando via Roma e il percorso, in un fiume interminabile di persone.

IL RISULTATO RAGGIUNTO - Questo rende felici e soddisfatti coloro i quali da mesi, o forse già dopo la terza edizione hanno riconfermato la presenza e si sono rimessi in gioco per organizzare questa passeggiata ormai diventata un simbolo di Empoli. In primis la UISP, Empolese Valdelsa e Cuoio Valdarno, che veterani ormai in organizzazioni, hanno messo a disposizione persone e mezzi; la Podistica Empolese curando il tracciato e coordinando tanti volontari di tante associazioni per rendere sicura la manifestazione. Tra questi, i volontari della Commissione Comunale Ciclismo di Empoli, le associazioni di volontariato, Misericordia e Pubbliche assistenze riunite di Empoli e di Limite sull'Arno, VAB, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.

RINGRAZIAMENTI - Da ricordare con particolare gratitudine gli sponsor che hanno reso possibile questo evento, offrendo disponibilità per fare le iscrizioni e fornendo materiale per le premiazioni: Elio Sport 82, Estetica Noir 27, Maxismall di Empoli, Siliano Running, Sport sprint, Sez. Soci Coop, Ubald Store, oltre a offrire i premi della corsa e il ristoro per i partecipanti: Colorobbia Italia, Ferracuti Luana pelletterie, INPA, Maltinti Lampadari, Martylo confezioni, Marzi e Fulignati, Pastificio Picchiotti, Pastificio Monti, Schar, Thes Tziveli, Testi Rebecca, Violanti Confezioni, Pasticceira Gaggioli e Vezzosi, Sammontana, Acqua del Tesorino. Un doveroso ringraziamento anche agli altri supporters come l’Associazione Italiana Celiachia, Bar Vittoria, Confesercenti, e Empoli For Charity ONLUS, Fralex MAC Autoadesivi, Market carta Empoli, My Life Studio Santa Croce, Radio Lady, Tinghi Motors e le società sportive Empoli Pallavolo, Use Rosa Basket, Empoli FC, Empoli Ladies e Asfalto Zero Sport Sprint che hanno attestato il loro contributo alla buona riuscita dell’evento.

Ultimi ma non certo per minor importanza la My Job Pieffe che ha stampato per noi le 2500 nuove e apprezzate t-shirt (subito andate a ruba).

GLI ORGANIZZATORI - Il Comitato promotore della corsa desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata e tutte le persone che in questi mesi hanno contribuito, coordinato e condiviso tante fatiche per rendere questa giornata indimenticabile, con la voglia di migliorarsi ancora e di fare ancora meglio nelle edizioni future.

IL RICAVATO - Il ricavato di questa giornata, sarà utile ad Astro per raggiungere altri obiettivi per il Centro Donna. Il presidente Paolo Scardigli ha già svelato la prossima donazione: un ecografo all’avanguardia che andrà ad aggiungersi a quelli già presenti al San Giuseppe di Empoli e che permetterà di aumentare la prevenzione del tumore al seno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

