Milonga solidale da tutta la Toscana per la serata benefica 'Tango x la Vita'

Pienamente riuscito l'evento organizzato a Pontedera da Comune di Pontedera, Croce Rossa e Badante Subito per raccogliere fondi a favore della UILDM Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Il Centrum Sete Sois Sete Luas si è riempito di trecento ballerini di tango provenienti da tutta la Toscana che fino a notte fonda hanno dato vita ad una Milonga solidale, questo il nome con il quale vengono chiamati i raduni organizzati dai tangueros per raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. A fine serata l'assessore al sociale del Comune di Pontedera Marco Cecchi e la titolare di Badante Subito Stefania Masoni hanno consegnato nelle mani dei vertici locali e nazionali di UILDM rappresentati da Vilma Lupi, Angelo Giuntinelli ed Enzo Marcheschi ben 2300 euro (su un incasso totale di 2500 euro) che verranno utilizzati per promuovere borse di studio a favore della ricerca e per attività di consulenza e supporto per coloro che sono colpiti dalla distrofia muscolare.

