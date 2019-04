Rc Auto costosa in Toscana, il commento di Codacons

La Toscana è la seconda regione più costosa d’Italia sul fronte dell’Rc auto, e la prima per le tariffe applicate ai neopatentati. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Ivass e relativi all’ultimo trimestre del 2018.

In Toscana assicurare una autovettura costa mediamente 475,2 euro, la tariffa più alta dopo la Campania (530,9 euro) – spiega l’associazione – Le tariffe tuttavia si impennano e raggiungono il record nazionale se si confrontano i costi delle polizze per i neopatentati. In questo caso Pistoia si piazza al primo posto della classifica delle province italiane, con un premio medio annuo pari a 1070,6, seguita da Prato (1050,6 euro).

“In Toscana per un neopatentato risulta proibitivo assicurare la propria autovettura, perché le tariffe si confermano abnormi come già denunciato nei mesi scorsi dal Codacons – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il caso di Pistoia è emblematico, soprattutto se si paragonano i costi dell’Rc auto di questa provincia a quelli di città come Aosta, dove assicurare una autovettura costa ad un neopatentato meno della metà: appena 531 euro”.

Fonte: Codacons

