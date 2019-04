T.N.T. Empoli in festa per l'oro di Ginevra Taddeucci negli Assoluti

T.N.T. Empoli in festa per il titolo italiano Assoluti conquistato da Ginevra Taddeucci nella 5 km indoor femminile di fondo a Riccione. La portacolori della società biancazzurra ha dominato le rivali prendendo il comando agli 800 metri e mantenendolo fino al termine delle cento vasche nuotate nella piscina olimpionica romagnola. Dopo una partenza più veloce della Ponselè, la ventiduenne atleta allenata da Giovanni Pistelli ha infatti rotto gli indugi imprimendo alla gara un ritmo troppo elevato per le altre concorrenti. Ginevra ha chiuso la sua fatica col tempo di 56'26”7 staccando Arianna Bridi - campionessa europea sulla 25 km a Glasgow lo scorso anno - di oltre 18” mentre la Ciccarella ha completato il podio ma accusando un ritardo di quasi 50”. Per la Taddeucci questa vittoria nella principale competizione nazionale rappresenta un ulteriore incentivo per cercare la qualificazione ai Mondiali di lunghe distanze dal 13 al 19 luglio a Gwangju in Corea del Sud. La squadra azzurra, comunque, verrà stabilita dai tecnici federali in base ai risultati acquisiti nei campionati italiani estivi a Piombino dal 3 al 9 giugno. Da parte sua, il navigato castellano Simone Ercoli, tesserato anche per le Fiamme Oro Napoli, si è classificato 9° sui 5000 metri maschili dove la medaglia d'oro ha premiato il romano Alessio Occhipinti. Poi, in categoria Juniores sempre nei 5 km, Ester Iula (classe 2004) è giunta 12a ; invece Kevin Cortini, fra i Ragazzi 2003 sui 3000 metri, ha colto il 24 ° posto.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

