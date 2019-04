Teatrock, al Teatro Quaranthana di San Miniato il trio Scarlett

Venerdì 5 aprile alle ore 22.00, l’ultimo appuntamento della rassegna dedicata alla musica Teatrock – musica a teatro, rassegna a cura di Gabriel Stohrer, al Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato, con il trio Scarlett in un concerto soul / jazz, con Lorenzo Pagni (voce e chitarra acustica), Diego Ruschena (chitarra elettrica, Basso, Drum Machine e cori) Mattia Salvadori (tromba e cori).

Un mix frizzante di melodia e groove, jazz ed elettronica di giovanissimi musicisti ma con esperienze pluriennali su palchi nazionali e internazionali.

La calda e potente voce di Lorenzo Pagni, la versatilità del chitarrista polistrumentista Diego Ruschena e le sofisticate armonie di tromba e voce di Mattia Salvadori si intrecciano dando vita ad un trio nato in seno alla black music, ma in continua evoluzione.

Il progetto parte dalla rivisitazione di brani classici di Sam Cooke, Ray Charles, Otis Redding e altri, ma è contemporaneamente tentato dalla ricerca di sonorità moderne, più vicine all’hip hop e al new soul. Il trio sta inoltre componendo un repertorio di brani inediti, che presto confluiranno nel primo disco.

Prosegue al Quaranthana, Teatro Comunale di San Miniato la mostra di Silvia Greco dal titolo Invisible Land nata a Empoli, vive e lavora. Ha compiuto studi artistici, prima il Liceo e poi l’Accademia delle Belle Arti a Firenze presso la scuola di pittura del prof. Caldini, allievo del maestro Ottone Rosai.

Dopo aver abbandonato per alcuni anni la pittura ha ripreso il percorso lasciando la mia ricerca accademica e figurativa verso un più stimolante astrattismo, nel tentativo di dare vita alle emozioni più intense. Le esperienze lavorative la inducono ad una riflessione estetica confluita in una ricerca volta a sviluppare un concetto di spazialità sconfinata, in un linguaggio espressivo che privilegia la sintesi degli opposti. Nel 2018 nell’ottica di poter realizzare un centro nevralgico e vitale di arte contemporanea ha ideato e realizzato a Montelupo Fiorentino, nel cuore della Toscana Facto, il primo art coworking diffuso in Toscana, che mette insieme artisti, curatori, enti e professionisti per creare un organismo vitale di rete collaborativa nel mondo dell’arte.

Afferma Silvia Greco: “Nella mia attuale ricerca, delicati processi chimici, come vere alchimie, trasmutano la pittura in legno, trasformando materiali tradizionalmente pittorici in evocativi «tagli» di tronchi, elaborate cortecce ed elementi naturali che rimandano all’ istinto primordiale di ricongiungimento alla natura, tipico di un uomo ormai così «urbanizzato» da aver dimenticato il valore stesso del suo legame con «Madre Terra».”

La mostra è visitabile dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e nelle sere di spettacolo.

Venerdì 5 aprile - ore 22.00

San Miniato, Quaranthana Teatro Comunale

Nell’ambito della rassegna TEATROCK

SCARLETT

concerto Soul/ Jazz

voce e chitarra acustica Lorenzo Pagni

chitarra elettrica, drum machine, basso e cori Diego Ruschena

tromba, live electronics e cori Mattia Salvadori

TEATROCK biglietto unico 6€ INFO E PRENOTAZIONI tel. 0571 462825/35 - info@teatrinodeifondi.it

Teatro comunale Quaranthana

via Zara 58 – 56028 San Miniato (Pi) loc. Corazzano www.quaranthana.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Miniato