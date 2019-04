Vinitaly 2019, saranno presenti anche le Strade del Vino

La Federazione Strade del Vino di Toscana, trasformatasi nel 2005 in Federazione Strade del Vino dell'Olio e dei Sapori di Toscana, prima esperienza a livello nazionale, è nata il 27 Luglio del 2001 a Montespertoli (FI) per dare una risposta regionale alla promozione delle attività legate principalmente al turismo del vino. Attraverso l'impegno congiunto delle Strade la Federazione dà un ulteriore peso al turismo enogastronomico, una delle realtà più efficienti per dare voce a coloro che credono fermamente che olio, vino e sapori rappresentino più di una risorsa economica, ma piuttosto una filosofia, un modo di vivere, le radici di chi abita e vive in campagna; una ricchezza da condividere con un consumatore responsabile che ricerca la cultura del buon bere e del buon mangiare spendendo meglio.

Questa la “road list”: Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana, Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, Strada dell’Olio Borghi e Castelli della Valdinievole, Strada del Marrone del Mugello di Marradi, Strada dell’Olio Monti Pisani, Strada Olio e Vino del Montalbano Le Colline di Leonardo, Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, Strada del Vino delle Colline Pisane, Strada del Vino Chianti Montespertoli, Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico, Strada del Vino Terre di Arezzo, Strada dei Sapori Casentino, Strada dei Sapori Valtiberina Toscana, Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, Strada del Vino Vernaccia di San Gimignano, Strada dei Sapori della Val di Merse, Strada del Vino Orcia, Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima, Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d’Amiata, Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma, Strada dei Vini di Cortona.

Al Vinitaly la Federazione si presenterà in versione scintillante, con appuntamenti sempre più nuovi e interessanti per i Wine Lovers italiani ed internazionali: Padiglione 8 - Stand G7.

Programma:

Domenica 7 - ore 14.00-15.00: Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana: Obiettivi e prospettive future del turismo del vino in Toscana.

Lunedì 8 - ore 14.00-15.00: La Strada del Vino e dell'Olio Montalbano - Le Colline di Leonardo presenta: "Il vino è bono, ma l'acqua avanza" - Percorsi storici e degustativi sulle Colline di Leonardo

Martedì 9 - La Strada del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo e Versilia presenta:

ore 10.00-11.00 - Doc Colline Lucchesi: Turismo e comprensorio a denominazione

ore 16.00-17.00 - 50 anni della Doc Montecarlo, un anniversario da festeggiare!

Mercoledì 10 - ore 11.00-12.00: La Strada del Vino Colline Pisane presenta la nuova Mappa dei soci ed il neo costituito Consorzio Vini Terre di Pisa

Per questa edizione grazia alla collaborazione fra Regione Toscana e Federazione sarà presente in fiera il Carro Matto del Comune di Rufina.

Fonte: Federazione Strade del Vino di Toscana

Tutte le notizie di Montespertoli