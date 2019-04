Conto alla rovescia per l’Half Marathon Firenze: al via il 7 aprile dal Lungarno della Zecca

Conto alla rovescia per l’Half Marathon Firenze in programma domenica 7 aprile 2019. La partenza è fissata alle ore 9.30 dal Lungarno della Zecca e l’arrivo è previsto in piazza Santa Croce (HMF Village).

Agguerrita la pattuglia dei top runners attesi in città, che hanno buone possibilità di battere i record della gara risalenti al 2017.

Tre le opzioni tra cui scegliere per chi desidera cimentarsi nella corsa su strada: mezza maratona, mezzaperuno dove si corre in coppia la distanza di 21,097 e la non competitiva di 8 km.

L'Half Marathon Firenze è organizzata dalla UISP – Unione Italiana Sport Per tutti di Firenze, l’evento è patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze. Quest’anno, secondo lo spirito Uisp dello sportpertutti, ad accompagnare la 36esima edizione della manifestazione lo slogan “My run, my fun”. L’atteggiamento giusto per affrontare una mezza maratona:

sudore, fatica ma sempre con il sorriso.

I TOP RUNNERS

1 HAKIZIMANA JOHN Atl. Castello RWA

2 MUSAU DENNIS MWANZIA G.P. Parco Alpi Apuane KEN

3 KOECH JOASH KIPRUTO Atl. Potenza Picena KEN

4 KYIAKA DENNIS BOSIRE Atl. Sandro Calvesi KEN

5 KIPLIMO Bonface Kimutai Vco Sport Projet KEN

F 1 JEROTICH LENAH Atletica 2005 KEN

F 2 KEMBOI VIVIAN JEROP Atl. Castello KEN F 3 JERUTO LAGAT IVYNE Iloverunning Terni KEN F 4 NYIORORA PRIMITIVE Orecchiella RWA

Ricordiamo che i tempi da battere sono quelli del 2017 di Ngeno Daniel Kipkirui 1h02’29” e Mukandanga Clementine 1h12’31”.

LA MEZZA MARATONA - L’Half Marathon Firenze prende il via alle 9.30 di domenica 7 aprile con partenza dal Lungarno della Zecca (training 8.45 in piazza Santa Croce con Elena e Filippo della Fulvio Massini Consulenti Sportivi) e arrivo in piazza Santa Croce all’HMF Village. Gli atleti indosseranno la maglia tecnica bianca e rossa con stampa viola che rappresentano i colori di Firenze. L’indumento grazie al tessuto ultra light realizzato con microfibre sottili, compatte ed elastiche, garantisce performance di alto livello. La maglia è fornita da Diadora.

Prosegue il sodalizio fra Half Marathon Firenze e la società di abbigliamento italiana che produce calzature, t-shirt, zaini, borse e altri articoli sportivi. Diadora è per il settimo anno consecutivo sponsor tecnico della manifestazione targata Uisp. Inoltre tutti coloro che taglieranno il traguardo riceveranno la medaglia ufficiale dell’evento.

Le iscrizioni alla mezza maratona di 21,097 km si chiuderanno alle ore

19.30 del 4 aprile 2019.

LA MEZZAPERUNO - La partenza è fissata alle ore 9.30 dal Lungarno della Zecca. Coppie di concorrenti percorreranno mezza distanza per ciascuno.

L'idea nasce per promuovere la pratica sportiva ed in particolare il podismo, invogliando a una più ampia partecipazione le coppie costituite da amici, familiari o innamorati. I concorrenti avranno lo stesso numero di pettorale, salvo per le lettere A e B a indicare chi corre la prima e chi la seconda frazione di gara, e potranno scambiarsi il chip solo nell'area allestita in Corso dei Tintori angolo via Magliabechi.

Le iscrizioni alla mezzaperuno si chiuderanno alle ore 19.30 del 4 aprile 2019.

LA 8 KM NON COMPETITIVA - I partecipanti alla corsa non competitiva di 8 km si ritroveranno anche loro alle ore 9.30 al via dal Lungarno della Zecca, pronti a partire subito dopo gli atleti della mezza maratona. La quota di iscrizione è di € 7 e sarà possibile iscriversi anche in Piazza Santa Croce nelle giornate di: sabato 6 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle

19.30 e domenica 7 aprile 2019 dalle ore 7 alle 9 presso il punto iscrizioni, consegnando copia del certificato medico per attività non agonistica in corso di validità.

LE CURIOSITÀ – Tanti gli atleti provenienti dall’estero. 55 le nazioni rappresentate tra le quali Spagna, Francia, Gran Bretagna, Usa, Germania, Svizzera e perfino l’Oceania. Il concorrente più giovane è del

2001 (nato l'8 aprile) e quello più anziano del 1936 che farà la mezzaperuno e un altro concorrente del 1940 per la mezza maratona. L'età media è 45 anni.

IL PREMIO TARTARUNNER – Nuovo riconoscimento quest’anno per chi giungerà ultimo al traguardo dove verrà insignito del premio Tartarunner. Un modo divertente per celebrare la passione per la corsa e lo spirito della manifestazione.

CORRI CON RACEONE – Quest’anno Half Marathon Firenze è su Raceone, la App che consente in modo interattivo di seguire tramite gps tracking i concorrenti in gara, così da favorire la partecipazione di amici e parenti lontani o all’estero. Basta scaricare la App da App Store o Google Play.

AGEVOLAZIONI MUSEI CIVICI - Half Marathon Firenze è anche cultura. Nella giornata di domenica 7 aprile i partecipanti alla mezza maratona di 21km potranno accedere gratuitamente ai Musei Civici Fiorentini presentando il pettorale di gara. Un’occasione per visitare tra l'altro Palazzo Vecchio, il museo del Novecento, il complesso di Santa Maria Novella.

IL 6 APRILE LA CHARITY WALK: CHE SPASSO! - Nel pomeriggio di sabato 6 aprile 2019, partenza alle 15 da piazza Santa Croce, la charity walk a sostegno di un progetto promosso dall’Associazione Trisomia 21 Onlus che opera al fianco di persone con sindrome di Down. La passeggiata, all’insegna dello slogan “CHE SPASSO! My walk, My fun” sarà guidata da Eugenio Giani, grande conoscitore della storia di Firenze.

Le iscrizioni alla Charity Walk si possono effettuare tramite form sul sito www.halfmarathonfirenze.it, oppure telefonando ai numeri 0556583529 / 055.6583555 (dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30). Il contributo è di euro 10 (euro 5 da 6 a 12 anni, gratis fino a 6 anni) e a tutti i partecipanti verrà donato un simpatico gadget.

L’HMF VILLAGE - Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019 in piazza Santa Croce viene allestito l’HMF Village, dove migliaia di persone potranno assistere e partecipare agli eventi e alle iniziative organizzate. Il village sarà il punto di riferimento e il ritrovo per gli atleti.

Dalle ore 15 di sabato 6 aprile sul palco di Piazza Santa Croce sarà possibile assistere alle esibizioni delle società sportive affiliate

UISP:

• Pa-kua Firenze – Arti marziali e Tai chi

• Sancaballet ASD – Hip Hop

• Fit Village Urban Dance – Hip Hop all Styles

• Opplà ASD – Zumba

• Buenos Aires Tango – Tango Argentino

• Nuovo Orizzonte – Tai chi

PUNTO RITIRO E PUNTO ISCRIZIONI - Gli atleti iscritti alla Mezza Maratona, alla Mezzaperuno, alla Non Competitiva 8km possono ritirare il pettorale e il pacco gara presso il punto ritiro in Piazza Santa Croce sabato 6 aprile dalle 9.30 alle 20 e domenica 7 aprile 2019 dalle 7 alle 9. Dopo tale orario non sarà più possibile effettuare il ritiro. Per ritirare il pacco gara è necessario presentare la ricevuta di pagamento o il documento di identità o la tessera UISP/FIDAL. E’ possibile ritirare il pacco per un altro partecipante, presentando uno dei documenti sopracitati intestati alla persona per conto della quale si effettua il ritiro.

MEDIA PARTNERSHIP - La Half Marathon Firenze e Radio Toscana insieme anche quest’anno per raccontare la manifestazione sulle frequenze dell’emittente radiofonica più rappresentativa della regione (FM 104.7 - 88.0). In piazza all’interno del HMF Village allestito per l’occasione.

Radio Toscana premierà con una targa e altri simpatici premi chi durante la giornata della corsa posterà su Instagram la foto ritenuta più originale con l'hashtag #radiotoscanamyrun19.

I PERCORSI

ELENCO STRADE MEZZA MARATONA 21,097 KM E MEZZAPERUNO ► START (ore 9.30) DAL LUNGARNO DELLA ZECCA – LUNGARNO PECORI GIRALDI – PONTE SAN NICCOLÒ – LUNGARNO CELLINI – LUNGARNO SERRISTORI – PONTE ALLE GRAZIE – VIA DEI BENCI – VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZALE DEGLI UFFIZI – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – PIAZZA DUOMO (GIRO DEL DUOMO E BATTISTERO) – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – VIA IL PRATO – VIA GARIBALDI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – PONTE ALLA CARRAIA – LUNGARNO SODERINI – LUNGARNO SANTA ROSA – VIA DELLA FONDERIA – VIA CAVALLOTTI – VIA PISANA – BORGO SAN FREDIANO – VIA DEL LEONE – PIAZZA TASSO – VIA DEL CAMPUCCIO – VIA DEI SERRAGLI – PIAZZA DELLA CALZA – VIA ROMANA – PIAZZA SAN FELICE – VIA MAGGIO – PONTE SANTA TRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI – PIAZZA GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI (MEZZAPERUNO AREA CAMBIO CHIP CORSO DEI TINTORI ANGOLO VIA MAGLIABECHI) 2° GIRO VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZALE DEGLI UFFIZI – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – PIAZZA DUOMO (GIRO DEL DUOMO E BATTISTERO) – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – VIA IL PRATO – VIA GARIBALDI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – PONTE ALLA CARRAIA – LUNGARNO SODERINI – LUNGARNO SANTA ROSA – VIA DELLA FONDERIA – VIA CAVALLOTTI – VIA PISANA – BORGO SAN FREDIANO – VIA DEL LEONE – PIAZZA TASSO – VIA DEL CAMPUCCIO – VIA DEI SERRAGLI – PIAZZA DELLA CALZA – VIA ROMANA – PIAZZA SAN FELICE – VIA MAGGIO – PONTE SANTA TRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI – PIAZZA GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI – VIA MAGLIABECHI ► FINISH PIAZZA SANTA CROCE

ELENCO STRADE NON COMPETITIVA 8 KM ►START ore 9.30 – LUNGARNO DELLA ZECCA LARGO P.GIRALDI – PONTE SAN NICCOLÒ – LUNGARNO CELLINI – LUNGARNO SERRISTORI – PONTE ALLE GRAZIE – VIA DEI BENCI – VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZALE DEGLI UFFIZI – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – PIAZZA DUOMO (GIRO DEL DUOMO E BATTISTERO) – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – VIA IL PRATO – VIA GARIBALDI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – LUNGARNO CORSINI – LUNGARNO DEGLI ACCIAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – PIAZZA DEI GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI – VIAMAGLIABECHI ►FINISH – PIAZZA SANTA CROCE

Fonte: Uisp Firenze

