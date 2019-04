Due pistoiesi al Campionato del Mondo della Pizza: Federico e Manuel presentano una ricetta rivoluzionaria

Arrivano da tutto il pianeta per aggiudicarsi il titolo di miglior pizzaiolo del mondo. Quest’anno, a giocarsi la medaglia d’oro insieme ad altri professionisti di tantissime altre nazioni, alla 28° edizione del Campionato Mondiale della Pizza che si svolgerà a Parma dal 9 all’11 aprile, anche due pistoiesi: lo chef Federico Fusca, 30 anni, e il pizzaiolo Manuel Maiorano, 30: il primo è alla guida della cucina del nuovo Michi Bistrot in piazza del Duomo, il secondo sforna opere d’arte al Voronoi.

Fusca, pistoiese dalla nascita, è iscritto all’ Unione Regionale Cuochi Toscani e ha iniziato la carriera ai fornelli a soli 16 anni. “Avevo la passione per la cucina anche quando ero più piccolo, ma ho capito di volerla trasformare nella mia professione appena ho iniziato a lavorare alle dipendenze di importanti ristoranti del settore, al fianco di veri maestri. Lì capisci che, nonostante il grande sacrificio che comporta questa vita, hai la fortuna di esprimerti con un piatto, dando sfogo alla tua creatività. È una cosa bellissima”.

Maiorano, nato a Milano, si è trasferito ancora bambino in Toscana, a Quarrata. L’incontro con la pizza è avvenuto in età precoce, per gioco, e quella grande passione che l’aveva colpito non l’ha più abbandonato. Oggi, oltre a lavorare al Voronoi, è istruttore pizzaiolo della Pizza News School ed effettua corsi alla sede distaccata di Pistoia. È un vero genio della lievitazione, sempre alla ricerca di nuovi impasti.

“Abbiamo deciso di fare insieme questa avventura - afferma Fusca - perché abbiamo creato il progetto di una pizza che riteniamo unica al mondo. Manuel ha preparato l’impasto e lo abbiamo abbinato a sapori contemporanei che richiamano un piatto di mare. È un’idea audace, ma lo abbiamo assaggiato e possiamo garantire che è davvero una meraviglia. Buonissimo”.

“Parliamo fiduciosi - proseguono - anche se sappiamo che saremo di fronte ai più grandi professionisti al mondo della pizza e se da una parte ne riconosciamo il valore assoluto, dall’altra tutto questo e il livello altissimo della competizione, aumenta l’entusiasmo, perché misurarsi con i campioni sarà davvero bello. Partecipiamo alla Gara Pizza a Due e faremo il possibile per provare a vincere”.

In effetti il campionato del mondo della pizza che nel 2019 si disputa a Parma è la più grande manifestazione del settore che si ripete ormai da 30 anni. Organizzata dalla rivista Pizza e Pasta Italiana vede nel suo palmares tra i più grandi rivoluzionari della storia della pizza. In totale, alla manifestazione, si contano quasi 1000 iscritti provenienti da ogni angolo del pianeta, in totale da 51 nazioni diverse. E se tra gli italiano dobbiamo scegliere, ci viene proprio da dire: Forza Pistoia, Forza Federico e Manuel.

