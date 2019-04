Radiologia Interventistica: aprì lo studio a Empoli, ora il dottor Fiorentini 'in cattedra' negli USA

Il professor Giammaria Fiorentini è un medico di Ravenna che presta servizio in qualità di direttore dell'unità operativa complessa di oncologia cure palliative all'azienda ospedaliera Marche Nord di Pesaro. Fiorentini è stato invitato in qualità di chairman e di relatore ad Austin (Texas, USA) al meeting annuale della Società Americana di Radiologia Interventistica (SIR), svoltosi nelle giornate dal 23 al 28 marzo 2019. C'è anche un po' di Empoli in questo 'successo', dato che Fiorentini aprì il suo studio nel 2008 a Empoli, salvo poi lasciare la città toscana pochi anni dopo.

L’invito al professore è legato alla sua attività di ricerca relativa alle terapie locoregionali endoarteriose per il trattamento delle metastasi epatiche da neoplasie del colon. Il ravennate e alcuni colleghi hanno studiato un protocollo di cura con metodiche terapeutiche che consistono nella somministrazione di microparticelle precaricate con farmaci antitumorali somministrate localmente nel fegato affetto da metastasi tramite l'arteria epatica. Queste infusioni di microparticelle vengono effettuate per ridurre le metastasi prima dell'intervento chirurgico di asportazione oppure quando la classica chemioterapia non offre ulteriori vantaggi al paziente.

Empoli dunque si è dimostrata una 'fucina di talenti' in ambito medico. Fiorentini d'altronde, pur non essendo empolese, ammette di essere ancora legato alla città nonostante gli anni di lontananza.

Tutte le notizie di Empoli