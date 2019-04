Premio Mercurio agli imprenditori del terziario, consegna in Palazzo Vecchio

Domenica 7 aprile 2019 alle ore 10 a Firenze, nel Salone dei Cinquecento, terza edizione del Premio biennale “Mercurio 50&Più Toscana”. Quarantasette i Maestri del commercio provenienti da tutte le province toscane che saranno insigniti dell’onorificenza. A premiarli nella cerimonia condotta dalla giornalista Serena Magnanensi ci saranno il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia De Re, il presidente 50&Più Toscana Antonio Fanucchi. Interverranno per la 50&Più nazionale il presidente Renato Borghi e per Confcommercio Toscana la presidente Anna Lapini.

L’onorificenza, alla sua terza edizione, gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze ed è stata istituita da 50&Più Toscana, l’associazione di ultracinquantenni del sistema Confcommercio, come riconoscimento ad un gruppo selezionato di imprenditori del terziario con oltre 25, 40 o 50 anni di attività alle spalle, già nominati “Maestri del Commercio” nelle rispettive province.

La cerimonia si aprirà con i saluti del presidente di 50&Più Toscana Antonio Fanucchi e sarà presentata dalla giornalista Rai Serena Magnanensi. Oltre al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, parteciperanno l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia De Re e la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini. Interverrà per la 50&Più nazionale il presidente Renato Borghi. Saranno proprio loro a consegnare la targa con il dio alato ai premiati.

“Domenica conosceremo storie importanti di impresa – spiega Antonio Fanucchi, presidente della di 50&Più Toscana – ma soprattutto storie di vita del nostro territorio. Ad unire i premiati ci sono i principi e i valori sui quali hanno fondato il loro impegno professionale. Questi sforzi, questo impegno profuso in un dignitosissimo silenzio, rappresentano un’altissima espressione di solidarietà e coesione sociale per la nostra provincia”. Meriti che 50&Più intende appunto valorizzare a livello regionale con il Premio Mercurio, che ogni due anni viene attribuito ad una serie di Maestri candidati dalle sedi provinciali dell’associazione. Fra di loro ci sono agenti immobiliari e di commercio, ristoratori e alimentaristi, macellai e baristi, dettaglianti di abbigliamento e imprenditori dei servizi del variegato sistema Confcommercio.

50&Più, associazione di ultracinquantenni aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, è stata fondata nel 1974. Opera per la rappresentanza e la tutela dei propri soci e il riconoscimento degli over 50 come risorsa, promuovendone il ruolo sociale. Forte di 330.000 iscritti, è interlocutrice qualificata degli organi politico-istituzionali del Paese in materia previdenziale e sociale. È diffusa con oltre 1.000 sedi su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 paesi del mondo.

Fonte: Confcommercio Toscana - Ufficio Stampa

