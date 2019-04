Cambia il giorno della raccolta porta a porta della carta in alcune zone

Cambia il giorno di ritiro porta a porta di carta e cartone in alcune zone del comune di Poggibonsi.

A partire dalla prossima settimana infatti, a Bellavista, Drove, Gavignano, Mocarello, Staggia, Palagetto, via del Chianti e vie limitrofe, gli operatori di Sei Toscana ritireranno il rifiuto il sabato, anziché il lunedì come fatto sinora. Restano invariate le modalità di conferimento del rifiuto che avverrà, come sempre, con cadenza quindicinale.

Per informare tutti i cittadini residenti nelle zone interessate dalla riorganizzazione del servizio, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana stanno consegnando in questi giorni casa per casa (all’interno della cassetta postale) i nuovi calendari con indicati tutti i giorni di ritiro. I calendari sono disponibili e scaricabili anche nella pagina web del comune di Poggibonsi all’indirizzo www.seitoscana.it/gestione-rifiuti/comune-poggibonsi (riceveranno i nuovi calendari esclusivamente le utenze interessate dalla riorganizzazione).

Il giorno di ritiro di carta e cartone nelle altre zone servite dal porta a porta non interessate dalla riorganizzazione resterà il lunedì.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.

Fonte: Servizi Ecologici Integrati Toscana

