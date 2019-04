Mura in fiore tra giochi e contest fotografico

Domenica 14 aprile le Mura raddoppiano con il #PisaOpenDay degli Yallers Toscana e 'Mura in gioco speciale Pisa in fiore'. Alle 15, con ritrovo in piazzetta Del Rosso e salita dalla Torre di Legno, inizia la giornata organizzata dall'associazione degli Yallers Toscana che prevede la visita guidata del camminamento in quota fino a piazza dei Miracoli, la possibilità di partecipare a un contest fotografico, e agevolazioni per usare l'innovativa App PEM Cards, creata dalla start up pisana Emotion srl, per trasformare i propri scatti in cartoline postali. Il costo di partecipazione, che comprende l'aperitivo, è di 10 euro per i soci Yallers e 15 euro per i non soci, per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito https://yallers.com/eventi/pisa-experience/ oppure scrivere via mail a toscana@yallers.com.

Alle 17.30, all'interno del programma di 'Pisa in Fiore', le Mura si vestono con i colori della natura accogliendo i bambini dai 4 ai 10 anni con laboratori, giochi e letture animate a tema floreale. Per l'iniziativa, dal titolo 'Mura in gioco con Pisa in fiore', ingresso e uscita da Piazza delle Gondole e prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Prezzi: 5 euro comprensivo di bambini e adulto, diritto di prevendita 1,50 euro.I piccoli devono essere accompagnati. Informazioni anche sul sito www.muradipisa.it. In caso di maltempo gli eventi potranno essere rimandati.

Coopculture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

