Nidi d’infanzia: aperte le iscrizioni per il prossimo anno

Da lunedì 1 a martedì 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali.

La domanda può essere presentata sia online, che direttamente al Servizio Pubblica Istruzione.

E’ possibile iscriversi online (previa autenticazione con CNS o con SPID ) attraverso il sito internet del Comune di Quarrata accedendo alla pagina dei Servizi comunali online https://bit.ly/2UzvnFT.

E’ altrimenti possibile inviare l’iscrizione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it, inviando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" del sito internet comunale (in tal caso è necessario apporre la propria firma digitale oppure allegare copia leggibile di un documento di identità in corso di validità). E’ infine possibile iscriversi recandosi personalmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Quarrata, in via Corrado da Montemagno 19, presso "La Civetta". Dopo il 30 aprile, coloro che desidereranno iscriversi presentandosi direttamente, lo potranno fare solo presso il Servizio Pubblica Istruzione in Piazzetta Emanuela Loi.

Per tutti i genitori che desidereranno visitare le strutture comunali sono in programma due Open Day.

I Nidi "Il Girotondo" ed "Il Calicanto" di via Lippi, saranno visitabili giovedì 11 aprile dalle 17.30 alle 19.30. Il Nido "Bosco dei Folletti" di via Larga 177 a Casini sarà visitabile martedì 16 aprile dalle 17.00 alle 19.00.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione tel. 0573.771430 e visitare la pagina del sito internet comunale: https://bit.ly/2G5mGew

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

