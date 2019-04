Verso il 25 aprile, a Santa Croce si presenta il libro su Berlinguer

Una delegazione della Sezione dell’Anpi di Santa Croce sull’Arno ha partecipato alle celebrazioni del 74° anniversario della Battaglia del Senio e della Liberazione di Alfonsine avvenuta il 10 aprile 1945 cui hanno presenziato le più alte autorità civili e militari della Provincia di Ravenna, un reparto in armi e delegazioni provenienti dall’Emilia Romagna, dalle Marche, dall’Umbria e dalla Toscana.

La presenza della Sezione Anpi di Santa Croce sull’Arno a questa celebrazione ha voluto testimoniare il tributo di riconoscenza e di onore verso gli oltre cinquanta giovani santacrocesi che si arruolarono nel Corpo Volontari della Libertà e finirono a combattere per due mesi intorno ad Alfonsine e sulle rive del Senio. Uno di questi, Fernando Pistolesi vi rimase gravemente ferito e fu insignito sul campo della medaglia d’argento al valor militare. A lui è stata intitolata la sezione dell’Anpi di Santa Croce sull’Arno.

Particolarmente significativi sono stati i passaggi in tutti i luoghi in cui si svolse la battaglia contro i nazifascisti, la deposizione di corone al Sacrario dei Caduti Partigiani e la cerimonia finale con una folta partecipazione di ragazzi delle scuole che hanno fatto volare centinaia di palloncini con messaggi di pace.

Continuando nel percorso di avvicinamento al 25 aprile, la Festa della Liberazione, la sezione Anpi ha organizzato un altro incontro che si svolgerà sabato 13 aprile prossimo, presso la sede dell’Anpi in Corso Giuseppe Mazzini 117, a partire dalle ore 17.00 per la presentazione del libro “BERLINGUER vita trascorsa, vita vivente.

Enrico Berlinguer occupa un posto di assoluto rilievo nella storia democratica e antifascista della sinistra italiana ed europea. Questo libro ne racconta la vicenda umana, le idee, le opere, i progetti con l’obbiettivo di capire se in essi vi siano spunti utili per ripensare e riformare la politica di oggi.

All’evento saranno presenti gli autori Susanna Cressati, giornalista, e Simone Siliani, amministratore pubblico, politico e giornalista. Il dibattito sarà presentato e coordinato da Cristian Pardossi della sezione Anpi.

Fonte: Anpi Santa Croce sull'Arno

