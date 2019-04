Centocinquanta studenti al Centro Melos per ascoltare la 'lezione' dei loro pari

La spinta al cambiamento può nascere dal riconoscersi nelle esperienze dei propri pari piuttosto che da atteggiamenti suggeriti da un adulto. Con questo approccio nuovo che con termine inglese è definito peer education, o educazione tra pari, lunedì 15 e martedì 16 aprile (dalle 9 alle 13) i peer educator, scelti e formati per svolgere il ruolo, presenteranno a150 studenti di Pistoia, loro pari, il lavoro svolto nelle classi.

L’evento è organizzato dalla Promozione alla Salute della Ausl Toscana centro con due giornate presso il Centro Melos di Pistoia che si tengono a conclusione di un percorso per la prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza e per questo condotto in collaborazione con i Consultori di Pistoia e della Valdinievole, del Serd della Valdinievole e dalla Salute mentale di Pistoia.

Hanno partecipato a questo progetto 13 scuole superiori della provincia Pistoia. I Peer sono stati formati dagli operatori Asl della promozione nell’ottobre scorso. Da allora il progetto ha preso forma nelle classi che per l’evento di fine anno e per l’elevato numero dei partecipanti, sono state divise in due giornate. Lunedì 15 interverranno anche Laura Aramini, responsabile regionale della promozione alla salute e degli stili di vita, la responsabile Ausl Toscana centro della promozione alla salute, Gianna Ciampi, Paola Marini, responsabile consultoriale della zona Valdinievole e Fabrizio Fagni, direttore Serd area pistoiese.

