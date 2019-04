La polizia municipale di Firenze più sostenibile grazie a 4 bici elettriche

Nella giornata conclusiva di Expomove, la 4 giorni che ha fatto di Firenze dal 9-12 aprile la capitale della mobilità elettrica e sostenibile, Expomove ed Emoby hanno consegnato alla Polizia Municipale di Firenze, per una sperimentazione, 4 bici elettriche a pedalata assistita.

“Firenze sta facendo un’azione sulla sostenibilità – ha sottolineato Giovanni Bettarini, Assessore all’Urbanistica, Politiche del territorio, Smart city, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo locale del Comune di Firenze – e sulla mobilità sostenibile, in particolare, molto forte. ExpoMove ci sta bene a Firenze perché è la città dove con la tramvia, il bike sharing, le piste ciclabili, ricerchiamo la sostenibilità soprattutto nella mobilità.”

Il marchio Emoby rappresenta un sistema automatizzato 4.0 di noleggio e ricarica adattiva di dispositivi elettrici di micromobilità che punta a fare dei luoghi di aggregazione sociale un’occasione per usufruire della mobilità elettrica.

“Siamo orgogliosi di aver donato queste biciclette elettriche alla squadra antidegrado della Polizia Municipale di Firenze – ha sottolineato Antonio Cucco, Responsabile Sviluppo Italia Emoby - Gli enti locali stanno sviluppando grande sensibilità rispetto ai temi ambientali. La micromobilità elettrica rappresenta una grande opportunità in questo senso. Siamo certi che molti amministratori pubblici seguiranno l'esempio fiorentino per proiettare la propria città verso un futuro a zero emissioni.”

Un contributo fondamentale all’evoluzione sostenibile della Città di Firenze è arrivato anche da Legambiente Firenze che ha costantemente presentato soluzioni innovative che un Comune attento come quello di Firenze ha saputo accogliere.

“La bicicletta a pedalata assistita è una delle modalità sostenibili che sta avendo più successo – ha affermato Lorenzo Cecchi, Presidente di Legambiente Firenze – Noi di Legambiente Firenze abbiamo un ruolo di pungolo e stimolo, in particolare per quanto riguarda la mobilità sostenibile, nei confronti dell’amministrazione locale dalla quale abbiamo sempre ottenuto una buona ricettività. Legambiente cerca di stare sempre un passo avanti sull’ambientalismo scientifico, cercando idee ed iniziative, anche in giro per l’Italia, che siano utili, sostenibili ed economiche per la cittadinanza”.

Quella dei oggi è l’ultima giornata di Expomove, ma già si sta pensando al prossimo anno, guardando sempre a Firenze come possibile scenario nel quale ambientare l’evento protagonista della emobility revolution, in Italia.

“La prima edizione di Expomove possiamo dire che sia andata molto bene con 1800 registrazioni tramite app e circa 3000 partecipanti durante la 4 giorni. Grazie alla collaborazione con Emoby che si sono resi disponibili, abbiamo deciso di regalare al Comune di Firenze come Expomove, 4 bici elettriche a pedalata assistita – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente di Expomove - perché riteniamo Firenze la città adatta per compiere quel salto tecnologico e culturale verso la rivoluzione della mobilità elettrica.

Numerosi i partner di Expomove tra cui ACI, Symbola, Anie, Anci, Legambiente, Motus-E, Elettricità Futura, Utilitalia, Asstra, Wind Tre e Toscana Aeroporti. Enel X è main sponsor e partner tecnologico dell’evento e la Rai pubblica utilità è media partner.

Expomove è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla Città metropolitana di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e da Unioncamere Toscana. Nasce dalla collaborazione tra Extra Srl, società di comunicazione e marketing di Roma, e Sicrea Srl, società di Firenze, leader nell’organizzazione di eventi fieristici, e con la partecipazione dell’ente Firenze Fiera.

