Ristrutturazione Blocco H San Giuseppe, Barnini: "Parte progetto di completamento"

"Dopo anni di interruzione del cantiere e tanta fatica, arriva finalmente il primo passo concreto verso il completamento della costruzione del nuovo complesso dell'Ospedale San Giuseppe", afferma il Sindaco Brenda Barnini candidato alle elezioni amministrative del 26 maggio.

"La ristrutturazione del blocco H (il vecchio ospedale a mattoncini) era partita diversi anni fa, ma il primo appalto era stato necessario per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio e la tamponatura esterna. Ora arrivano invece 30 milioni necessari a completare l'opera, frutto del lavoro che in questi anni abbiamo fatto per far pesare nell'ASL Toscana Centro le esigenze del nostro territorio e della nostra città.

Progetto esecutivo e gara per i lavori entro la fine del 2019 e poi avvio del cantiere. Questo intervento è assolutamente necessario per l'unico Ospedale dei 15 Comuni dell'Empolese Valdelsa e Valdarno e risolverà i problemi di sovraffollamento di alcuni spazi del nuovo San Giuseppe, liberando spazi per aggiungere posti letto.

La sanità Toscana sta attraversando sicuramente un periodo difficile e la principale motivazione è la carenza di personale medico e infermieristico. Anche nel nostro territorio sentiamo questa carenza. Gli investimenti nelle strutture sono però necessari anche per consentire agli operatori di poter lavorare meglio. La priorità rimane l'abbattimento delle liste d'attesa e per questo continueremo a mantenere alta l'attenzione verso le scelte della direzione aziendale.

Intanto però non posso che esprimere grande soddisfazione per essere riusciti a far ripartire un percorso di investimenti sul nostro Ospedale che sembrava impossibile".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli