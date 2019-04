Valdicecina, il punto sul turismo: "Sia sostenibile e integrato"

Sostenibile, integrato e sempre più outdoor. È il turismo a cui guarda la Valdicecina per i prossimi decenni. E’ la fotografia che emerge dall’evento “Valdicecina in cammino nel cuore caldo della Toscana” promosso dal Comune di Pomarance e tenutosi a Larderello lo scorso 11 aprile. Un momento di confronto tra istituzioni e imprese per analizzare un comparto emergente in un territorio che si sta sempre più dimostrando capace di sfruttare le proprie bellezze paesaggistiche e le risorse naturali come la geotermia. “Qui e solo qui si possono vedere e vivere certe cose”, un messaggio chiaro quanto efficace quello lanciato da Alessandro Tortelli del Centro Studi Turistici di Firenze che dà la chiave di lettura di quale turismo questa zona voglia sviluppare. Non ha caso il “Cuore caldo della Toscana”, come ama definirsi la Valdicecina , ben presto si arricchirà di un ulteriore strumento, il riconoscimento di un Prodotto Turistico Omogeneo creato attorno alla peculiarità geotermica al fine di sviluppare un’offerta turistica ancor più di qualità e ad immagine del territorio. Nel frattempo la Val di Cecina si è letteralmente rifatta il look con la nuova rete escursionistica costituita da 39 percorsi che si dipanano per centinaia di chilometri da percorre a piedi, in bicicletta o a cavallo. Il tutto a portata di mano o meglio di smartphone con il nuovo portale valdicecinaoutdoor che a breve sarà integrato con l’altro e anch’esso rinnovato portale di destinazione del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina. “Un grande progetto - lo definisce l’Assessore al Turismo Nicola Fabiani – che va ad ampliare la rete escursionistica dei territori vicini e che ha l’ambizione di collegare la Via Francigena alla Costa degli Etruschi. Un sistema escursionistico completamente ripensato con anelli tematici che focalizzi l’attenzione sulle nostre emergenze enogastronomiche, ambientali, naturalistiche, culturali e ovviamente l’ambito geotermico. Crediamo fermamente che il turismo sostenibile, diffuso, destagionalizzato sia la principale leva di sviluppo del nostro territorio” Ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro d’equipe svolto anche la Direttrice del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Claudia Bolognesi secondo la quale "da oggi il turismo in Valdicecina avrà sicuramente nuove opportunità di crescita soprattutto nei settori outdoor e natura. Grazie soprattutto alla perfetta interrelazione tra i portali volterratur, valdicecinaoutdoor e visittuscany, l'area assume la più ampia visibilità e si apre al mercato turistico con nuove e promettenti prospettive.

Fonte: Comune di Pomarance

