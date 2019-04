Visite guidate esclusive alle origini di Leonardo da Vinci

Si aprono ufficialmente lunedì prossimo 15 aprile le celebrazioni leonardiane per il cinquecentenario dalla morte del Genio. Lo stesso lunedì sarà in visita a Vinci il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio', organizzata in collaborazione con la Galleria degli Uffizi ed incentrata sul legame di Leonardo con la sua terra nel suo percorso di artista e ingegnere.

Nell’ambito delle attività culturali e con l’obiettivo di favorire l’accesso alla cultura per i suoi soci, Unicoop Firenze dall’inizio dell’anno organizza iniziative legate al cinquecentenario della morte del Genio. Fra queste, a partire dal 19 aprile le visite guidate alla mostra Alle origini del genio al Museo Leonardiano, riservate ai soci e dedicate ai temi: Leonardo nella sua città natale, Tramonto al Museo e Leonardo di notte. Previste per le domeniche di aprile, maggio, giugno e luglio anche le attività di Leonardo in bus, una serie di itinerari guidati gratuiti che porteranno i visitatori alla scoperta dei luoghi-simbolo di Leonardo: dal borgo natìo di Vinci, alle colline circostanti, con passeggiate, degustazioni e mostre.

A marzo, invece, circa un migliaio di soci Coop da tutte le sezioni della Toscana hanno avuto l’opportunità di fare un percorso fra i luoghi di Leonardo a Vinci, con una camminata teatrale alla scoperta dei paesaggi che hanno accompagnato l’infanzia e la gioventù del Genio e la visita al Museo Leonardiano.

“La convenzione con Unicoop Firenze è una grande occasione per intercettare nuovi segmenti turistici. Si tratta di centinaia di migliaia di nuovi potenziali visitatori, che saranno raggiunti capillarmente dai canali di informazione a disposizione di Unicoop Firenze. Con questo accordo speriamo di incrementare ulteriormente il numero dei visitatori delle nostre strutture museali. Lo abbiamo sottoscritto con grande soddisfazione già dal 2017, pensando anche all’importante anniversario del 2019. L'obiettivo è riuscire a coinvolgere nelle nostre attività culturali bacini di utenza finora poco valorizzati. Perché il movimento turistico che possiamo intercettare a livello regionale e nazionale è una risorsa importantissima e noi abbiamo intenzione di proporre la nostra offerta museale, strutturandola ad hoc, oltre che ai visitatori europei ed extraeuropei, anche al turista italiano” afferma Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci.

Tutte le info sugli appuntamenti dedicati ai soci Unicoop Firenze su https://www.coopfirenze.it/cultura ed in allegato

Info e prenotazioni sulle visite guidate, gratuite per i soci Unicoop Firenze con pagamento del biglietto d’ingresso ridotto: 055/2340742 e prenotazioni@cscsigma.it

Fonte: Unicoop Firenze

Tutte le notizie di Vinci