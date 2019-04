Al campus di Novoli oltre 2mila studenti per l'open day dell'Ateneo

Sono 2.200 gli studenti delle scuole superiori toscane che hanno partecipato oggi a "Un giorno all'Università", il più importante appuntamento dell'Università di Firenze dedicato all'orientamento, presso il campus delle Scienze socialidi Novoli.

Al centro della manifestazione, i servizi e le proposte didattiche dell'Università di Firenze per l'anno accademico 2019/2020. "Sono tre i corsi di laurea che, una volta completato l'iter di istituzione, arricchiranno l'offerta dell'Ateneo fiorentino - ha annunciato il rettore Luigi Dei -. Con i nuovi corsi si amplierà l'offerta formativa in lingua inglese e, grazie al finanziamento riconosciuto dal MIUR ai dipartimenti universitari di eccellenza, verranno assegnate borse di studio a sostegno degli studenti fuori sede".

Nel prossimo anno accademico sono previsti infatti tre nuovi corsi di laurea magistrale: "Advanced Molecular Sciences/Scienze molecolari avanzate" (che si svolgerà in inglese) e "Biologia dell'ambiente e del comportamento", alla Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali; "Ingegneria gestionale", naturale proseguimento della laurea triennale dello stesso settore, alla Scuola di Ingegneria.

Grande partecipazione hanno suscitato, nel corso della prima parte della giornata, le lezioni organizzate per illustrare le tematiche di studio nelle dieci Scuole di Ateneo. In programma anche le esercitazioni in preparazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Architettura e Scienze dell'Architettura.

Per tutta la mattinata sono stati disponibili i punti informativi sulle attività didattiche delle Scuole di Ateneo e sui vari servizi come le biblioteche, il Centro linguistico, il Centro universitario sportivo, il servizio di divulgazione scientifica dell'Ateneo OpenLab e la casa editrice d'Ateneo Firenze University Press.

L'iniziativa si conclude questo pomeriggio con due laboratori, organizzati in collaborazione con l'Ordine degli psicologi e l'Ufficio scolastico regionale della Toscana. Il primo - dedicato all'autoefficacia - propone ai ragazzi un lavoro sulle capacità che aiutano a sentirsi in grado di gestire eventi e compiti diversi; il secondo, sul problem solving, offre spunti per sviluppare strategie utili a far fronte a situazioni critiche.

